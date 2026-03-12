İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasına Türkiye ve 7 ülkeden ortak tepki

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail'in özellikle mübarek ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'i kapalı tutmaya devam etmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları ortak açıklamasını yayımladı.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Açıklamada, "Kudüs Eski Şehre ve şehirdeki ibadet yerlerine erişime yönelik güvenlik kısıtlamaları ile Eski Şehir'deki diğer ibadet yerlerine yönelik ayrımcı ve keyfi erişim sınırlamaları uluslararası insancıl hukuk, tarihi ve hukuki statüko ile ibadet yerlerine engelsiz erişim ilkesi dahil uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

Bakanların, hukuka aykırı ve gayrimeşru söz konusu tedbir ile İsrail'in Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif ve ibadet edenlere karşı sürdürdüğü provokatif eylemleri kesin bir şekilde reddettikleri ve kınadıkları belirtilen açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Kudüs üzerinde veya şehrin İslami ve Hristiyan kutsal mekanları üzerinde herhangi bir egemenliğe sahip olmadığına işaret edildi.

"MESCİD-İ AKSA YALNIZCA MÜSLÜMANLARA AİTTİR"

Açıklamada bakanların, 144 dönümlük Mescid-i Aksa'nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu vurguladığı, Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri İdaresinin Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in idaresi ve buraya girişlerin düzenlenmesi konusunda münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğunu yinelediği kaydedildi.

Bakanların, "işgalci güç İsrail’e Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatmaya bir an evvel son vermesi, Kudüs Eski Şehri'ne erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması, ibadet etmek isteyen Müslümanların camiye erişimini engellemekten imtina etmesi" çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, ayrıca uluslararası toplumun, Kudüs’teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik devam eden ihlalleri ve hukuka aykırı uygulamaları ile bu kutsal mekanların kutsiyetine halel getirmesinin durdurulması için İsrail'i icbar edecek kararlı bir tutum benimsemeye davet edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanları, İsrail işgal makamlarının özellikle mübarek ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’i kapalı tutmaya devam etmesini kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.