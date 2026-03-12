Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasına Türkiye ve 7 ülkeden ortak tepki

ABD ile birlikte İran'a saldıran İsrail'in savaşı bahane ederek Mescid-i Aksa'yı kapatmasına Türkiye ve 7 ülkeden kınama açıklaması yapıldı ve durumun uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasına Türkiye ve 7 ülkeden ortak tepki
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 00:04

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, 'in özellikle mübarek ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara /Harem-i Şerif'i kapalı tutmaya devam etmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları ortak açıklamasını yayımladı.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Açıklamada, " Eski Şehre ve şehirdeki ibadet yerlerine erişime yönelik güvenlik kısıtlamaları ile Eski Şehir'deki diğer ibadet yerlerine yönelik ayrımcı ve keyfi erişim sınırlamaları uluslararası insancıl hukuk, tarihi ve hukuki statüko ile ibadet yerlerine engelsiz erişim ilkesi dahil uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasına Türkiye ve 7 ülkeden ortak tepki

Bakanların, hukuka aykırı ve gayrimeşru söz konusu tedbir ile İsrail'in Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif ve ibadet edenlere karşı sürdürdüğü provokatif eylemleri kesin bir şekilde reddettikleri ve kınadıkları belirtilen açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Kudüs üzerinde veya şehrin İslami ve Hristiyan kutsal mekanları üzerinde herhangi bir egemenliğe sahip olmadığına işaret edildi.

"MESCİD-İ AKSA YALNIZCA MÜSLÜMANLARA AİTTİR"

Açıklamada bakanların, 144 dönümlük Mescid-i Aksa'nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu vurguladığı, Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri İdaresinin Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in idaresi ve buraya girişlerin düzenlenmesi konusunda münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğunu yinelediği kaydedildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasına Türkiye ve 7 ülkeden ortak tepki

Bakanların, "işgalci güç İsrail’e Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatmaya bir an evvel son vermesi, Kudüs Eski Şehri'ne erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması, ibadet etmek isteyen Müslümanların camiye erişimini engellemekten imtina etmesi" çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, ayrıca uluslararası toplumun, Kudüs’teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik devam eden ihlalleri ve hukuka aykırı uygulamaları ile bu kutsal mekanların kutsiyetine halel getirmesinin durdurulması için İsrail'i icbar edecek kararlı bir tutum benimsemeye davet edildiği bildirildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasına Türkiye ve 7 ülkeden ortak tepki

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanları, İsrail işgal makamlarının özellikle mübarek ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’i kapalı tutmaya devam etmesini kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran’a saldıran İsrail Mescid-i Aksa’yı kapattı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrailli vekilden Ramazan öncesi açık tahrik: 'Aksa’nın meşru sahibi biziz, Ramazanda baskınlara devam edin!'
ETİKETLER
#İsrail
#mescid-i aksa
#Kudüs
#ramazan
#Uluslararası Hukuk
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.