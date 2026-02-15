İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Üyesi Milletvekili Amit Halevi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ramazanda Aksa'ya baskınlarını sürdürme çağrısı yaptı.

Dinle Özetle

İsrailli vekilden Ramazan öncesi açık tahrik: 'Aksa’nın meşru sahibi biziz, Ramazanda baskınlara devam edin!' Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 153

HABERİN ÖZETİ İsrailli vekilden Ramazan öncesi açık tahrik: 'Aksa’nın meşru sahibi biziz, Ramazanda baskınlara devam edin!' İsrail Milletvekili Amit Halevi, Mescid-i Aksa'ya bizzat baskın düzenleyip Talmud okuyarak ramazanda Yahudi baskınlarının ve dini ritüellerinin sürmesi çağrısı yaptı, bu durum polis korumasıyla artan yerleşimci faaliyetleri arasında gerçekleşiyor. İsrail Milletvekili Amit Halevi, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya Yahudi baskınlarının ve dini ritüellerinin devam etmesi çağrısında bulundu. Halevi, bizzat Aksa'ya baskın düzenleyerek Talmud okudu ve Yahudilerin Aksa'nın meşru sahipleri olduğunu iddia etti. Netanyahu ve Ben-Gvir'e ramazan ayında öğleden sonra baskınlara ve dualara izin verilmesi için çağrı yapacağını belirtti. Haaretz'e göre, polis Ocak ayından bu yana Aksa'ya baskın düzenleyen yerleşimcilere koruma sağlıyor ve yüksek sesle ibadet, şarkı söyleme, dans etme gibi eylemlere izin veriyor. İsrail'in ramazanda öğleden sonraki girişleri kısıtlama uygulaması radikal Yahudi grupları öfkelendiriyor. Filistinliler, bu ihlalleri Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme ve İslami kimliğini yok etme çabası olarak görüyor.

BASKIN YAPIP TALMUD OKUDU

İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin haberine göre Halevi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve Yahudilerin kutsal metinlerinden Talmud'dan bölümler okudu.

İsrailli yerleşimcileri ramazan ayında öğleden sonraları Aksa'ya baskınlarını sürdürmeye çağıran Halevi, Aksa'nın avlusunda çekilen videoda, "Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da Yahudi dini ritüelleri değiştirilmemeli. Yahudiler, bu yerin (Aksa) meşru sahipleridir." ifadesini kullandı.

Halevi ayrıca, ramazan ayında öğleden sonraları yerleşimcilerin Aksa baskınlarına ve Talmud dualarına izin verilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e çağrıda bulunacağını söyledi.

Halevi, "En azından mevcut durumun korunmasına ve Yahudilerin burada dua etmeyi sürdürmelerine izin verilmesini talep edeceğim." dedi.

AKSA'YA BASKIN DÜZENLEYEN İSRAİLLİLERE KORUMA

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberinde, ocak ayında, Ben-Gvir komutasındaki polislerin, Aksa'ya baskın düzenleyen yerleşimcilere koruma sağlamaya başladığı, polislerin eskiden bütün bu faaliyetlere güçlü bir şekilde müdahale ettiği ancak bugün neredeyse hiç umursamadığı kaydedildi.

POLİS KORUMASINDA "DANS VE ŞARKI" DÖNEMİ

Haberde ayrıca, Tapınak Dağı'nda (Mescid-i Aksa) yüksek sesle dua etmenin, secdeler edip şarkı söylemenin ve dans etmenin artık serbest olduğu ifade edildi.

İsrail, ramazan ayında öğle namazından sonra Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini durdurarak, bu girişleri sabah saatleriyle sınırlandırıyor. Baskınlar son 10 günde tamamen duruyor. Bu durum da radikal Yahudi grupları öfkelendiriyor.

İsrail polisi 2003 yılından bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin karşı çıkmasına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Filistinliler, İsrail'in Mescid-i Aksa dahil olmak üzere Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme, Arap ve İslam kimliğini yok etmeye yönelik ihlallerini yoğunlaştırdığını belirtiyor.