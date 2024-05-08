İsrail'in Refah saldırısı sonrası Gazze'de yakıt sıkıntısı başladı! 

08 May 2024 18:31 - Güncelleme : 08 May 2024 18:34

İsrail, Refah'a saldırı başlattı! ABD, Gazze için bir ilke imza attı

İsrail, Refah'a saldırı başlattı! ABD, Gazze için bir ilke imza attı

Hamas'ın ateşkese onay vermesinin ardından İsrail, Refah'a saldırıları başlattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, açıklamalarıyla ateşkese sıcak bakmadıklarını dile getirirken, binlerce Filistinlinin sığınmak zorunda kaldığı Refah, havadan ve karadan günlerdir bombalanıyor. Güvenli tek alanın bombalanması sonrası Gazze'de yakıt sıkıntısı yaşanmaya başlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin güneyindeki hastanelerde 3 günlük yakıtın kaldığını söyledi.

"HASTANE HİZMETLERİ DURABİLİR"

Sınır kapısının kapatılmasının yakıt soru açtığını ifade eden Ghebreyesus, "Yakıt olmadan tüm insani yardım operasyonları duracak. Sınır kapılarının kapalı olması, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını da engelliyor. Gazze'nin güneyindeki hastanelerin sadece üç günlük yakıtı kaldı. Bu da hizmetlerin yakında durabileceği anlamına geliyor" dedi.

DSÖ, Refah'taki üç hastaneden biri olan Ebu Yusuf al-Najjar Hastanesi'nin artık faaliyetlerine devam edemediğini belirterek, bazı ekipmanların sahra hastanelerine taşındığını belirtti.