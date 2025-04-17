İsrail'in saldırı planını Trump engelledi! Hedefindeki ülkeyle ABD masaya oturuyor
ABD basınından New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'i, İran'ı vurması konusunda engellediğini öne sürdü. İsrail'in planlarına göre, mayıs ayında İran'a bombalar yağacakken Trump'ın bu durumu engellediği yazıldı.
New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'in İran'ı mayıs ayında vuracağını fakat bu saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump'ın engellediğini yazdı. Habere göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef alacaktı. Tel Aviv'in amacı ise Tahran'ın nükleer silah geliştirmesini uzun bir süre engellemekti. İsrail, İran'a saldırıdan önce ABD'nin yardımını istedi, Trump ise bu saldırının önüne geçti.
TRUMP SALDIRIYI REDDETTİ
İsrail'in, ABD'yi yanında istemesinin en büyük sebebi ise İran'ın misillemelerinin yanı sıra saldırının başarısını garanti altına almak istemesiydi. Fakat Donald Trump, İsrail'in bu saldırı planını reddetti ve İran ile masaya oturma kararında net olduğunu ifade etti.
ABD ve İran arasındaki 'dolaylı' ya da 'doğrudan' müzakerelerin başlaması ise Trump'ı saldırı planından daha da uzaklaştırdı.
TRUMP'TAN İRAN YORUMU
Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde İran ile müzakerelere ilişkin, ''Bence fena gitmiyor. Ancak sonuç alınmaması halinde hiçbir önemi yok'' dedi. Trump, dünya genelinde artan çatışmalara dair ise ''Bazılarından iyi haberler alacağız'' ifadelerini kullandı.
Sıkça Sorulan Sorular
ABD ve İran arasındaki müzakere süreci nasıl ilerliyor?
İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.
Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını açıklamıştı.
Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını belirtmişti.
Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD'yi ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.