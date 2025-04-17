İsrail'in saldırı planını Trump engelledi! Hedefindeki ülkeyle ABD masaya oturuyor

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'in İran'ı mayıs ayında vuracağını fakat bu saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump'ın engellediğini yazdı. Habere göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef alacaktı. Tel Aviv'in amacı ise Tahran'ın nükleer silah geliştirmesini uzun bir süre engellemekti. İsrail, İran'a saldırıdan önce ABD'nin yardımını istedi, Trump ise bu saldırının önüne geçti.

TRUMP SALDIRIYI REDDETTİ

İsrail'in, ABD'yi yanında istemesinin en büyük sebebi ise İran'ın misillemelerinin yanı sıra saldırının başarısını garanti altına almak istemesiydi. Fakat Donald Trump, İsrail'in bu saldırı planını reddetti ve İran ile masaya oturma kararında net olduğunu ifade etti.



ABD ve İran arasındaki 'dolaylı' ya da 'doğrudan' müzakerelerin başlaması ise Trump'ı saldırı planından daha da uzaklaştırdı.

TRUMP'TAN İRAN YORUMU

Öte yandan Trump, geçtiğimiz günlerde İran ile müzakerelere ilişkin, ''Bence fena gitmiyor. Ancak sonuç alınmaması halinde hiçbir önemi yok'' dedi. Trump, dünya genelinde artan çatışmalara dair ise ''Bazılarından iyi haberler alacağız'' ifadelerini kullandı.