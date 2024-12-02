İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'de gıda sistemi tamamen durdu!

02 Aralık 2024 22:48 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 22:50

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'de İsrail'in kara ve hava operasyonları nedeniyle gıda sistemlerinin tamamen işlevsiz hale geldiğini açıkladı. Kuruluş, bölgedeki en büyük sorunlardan birinin gıdaya erişim olduğunu vurgulayarak, durumun kritik ve endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric​, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze​ ile ilgili günlük basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki gıda güvencesizliğinin her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkat çeken Dujarric, bölgede yaşayanların giderek ağırlaşan koşullarla mücadele ettiğini belirtti.

GAZZE'DE GIDA KRİZİ ALARM VERİYOR!

Fırınların Gazze halkı için "hayati öneme sahip" olduğunu belirten Dujarric, yakıt ve un eksikliği nedeniyle pek çok fırının faaliyet gösteremediğini dile getirdi.

İnsani yardım ekiplerinin, Gazze'deki yerel gıda tedarik sistemlerinin İsrail'in kara ve hava operasyonları sonucunda büyük zarar gördüğüne dair uyarılar yaptığını aktaran Dujarric, en büyük kaygının gıda erişimi konusunda olduğunu belirtti.