İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın 5 olası misilleme senaryosu! Orta Doğu'da gerilim zirvede

İsrail, sabaha karşı İran'ın nükleer programını hedef alan saldırılara başladı. İran, saldırılara karşılık 100 insansız hava aracıyla misilleme gerçekleştirdi. ABD, saldırılarda parmağı olmadığını açıklasa da Tahran yönetimi, İsrail kadar ABD'yi de suçladı ve 'bedelinin ağır ödetileceğini' belirtti. İran'ın İsrail'e ve ABD'ye yönelik misillemeleri için 5 senaryo ortaya çıktı. İşte Tahran'ın İsrail'e ve ABD'ye verebileceği karşılıklar...

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerin bir türlü sonuca bağlanmaması her geçen gün gerilimi bir adım daha zirveye yaklaştırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmesinin mümkün olmadığını söylerken İran lideri Mesud Pezeşkiyan, son olarak ''Bombalasalar da uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyeceğiz'' dedi. ABD ve İran arasındaki bu restleşme ise İsrail'in uzun zamandır planladığı saldırıyı başlatma fırsatını doğurdu.

İRAN'IN 3 ŞEHRİ VURULDU

İsrail, İran'a sabaha karşı 'Yükselen Aslan' adı altında saldırı başlattı. İran'ın nükleer programını hedef alan saldırıda İran'ın 3 şehrine bombalar yağdı. Tel Aviv, Tebriz, Tahran ve Kirmanşah şehirleri vuruldu.

İRAN'IN SALDIRILARA KARŞI CEVABI İÇİN 5 SENARYO

ABD, İsrail'in saldırısının ardından yaptığı açıklamada saldırılara dahil olmadığını fakat İsrail'in kendisini savunmak zorunda kalması durumunda 'Tel Aviv'i koruyacağını' bildirdi. İran ise ABD'yi de İsrail kadar suçlu bulduğunu ve 'ağır bedeller ödeteceğini' açıkladı. İntikam yeminleri eden İran'ın ABD ve İsrail'e karşı 5 senaryoyla cevap verebileceğini ise The Times yazdı.

İRAN ABD ÜSLERİNİ VURABİLİR

The Times gazetesi, İran'ın daha önce de dillendirdiği gibi ABD üslerini hedef alabileceğini yazdı. İran, geçtiğimiz günlerde nükleer müzakerelerde anlaşmaya henüz varamadığı ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinin menzilinde olduğunu ifade etti. İsrail'in saldırıya geçmesiyle beraber ABD üslerinin hedef alınabilme ihtimalinde oran daha da yükseldi.

İran'ın olası misilleme saldırısında ABD'nin üsleri aynı anda hedef alınabilir. İran destekli silahlı gruplar da bu saldırılara destek verebilir.

PETROL YATAKLARI HEDEF OLABİLİR

Orta Doğu ülkelerinin petrol açısından zengin olması ellerinde tuttukları büyük bir güç. 2019 yılında Suudi Arabistan'ın petrol tesisi hedef alınmış, İran sorumlu tutulmuştu. Benzer bir saldırı, İsrail'in İran'a cevabı olabilir. İran şimdiye kadar bölge ülkeleriyle daha iyi bir dış politika yürütse de nükleer tesislerine saldırı durumunda petrolün hedef alınabileceğini belirtmişti.

DENİZ NAKLİYECİLİĞİNİN KALBİ DURABİLİR

İsrail'in İran'a misilleme saldırılarındaki bir diğer ihtimal ise Basra Körfezi. Bölgedeki çatışmalar, deniz nakliyeciliğinin kalbini durdurabilir. Hürmüz Boğazı, küresel petrolün yaklaşık yüzde 30'unun transferi için oldukça önemli. Bu transferler durabilir.

İRAN BİR KEZ DAHA İSRAİL'İN SAVUNMASINI AŞABİLİR

İsrail'in İran'a geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği saldırısında Tahran, Tel Aviv'i hedef almıştı. İran bir kez daha misilleme olarak aynı karşılığı verebilir. İran yeniden İsrail'in hava savunma sistemlerini aşarak, füze saldırısı başlatabilir.

İRAN DESTEKLİ GRUPLAR DEVREYE GİREBİLİR

Tahran'ın bir başka saldırı ihtimali dolaylı da olsa İran destekli gruplar sayesinde gerçekleşebilir. Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler devreye girebilir. Silahlı örgütler, İsrail, Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırabilir.