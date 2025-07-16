İsrail'in Şam saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı!

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği saldırılarda, yaralananlara müdahale anları ortaya çıktı.

Beyaz Baretliler olarak da bilinen Suriyeli sivil savunma kuruluşu, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırılarının ardından yaralılara müdahale ettikleri anlara ait görüntüleri paylaştı.

BEYAZ BARETLİLERDEN AÇIKLAMA

Beyaz Baretliler, "Kurtarma ekipleri, İsrail'in Şam’daki Emevi Meydanı bitişiğindeki Genelkurmay Başkanlığını hedef alan hava saldırılarının ardından yaralıları tahliye ediyor. Hava saldırısında yaralananlardan biri ekiplerimiz tarafından meydandan kurtarılarak tedavi edilmek üzere Muvasat Hastanesi'ne götürüldü" dedi.

6 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI!

İsrail’in başkent Şam ve Dera kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 28 de kişi yaralanmıştı.