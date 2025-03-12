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 | Berrak Arican

İsrail'in Suriye planı gün yüzüne çıktı! Ahmed Şara'ya meydan okudular, dürzileri kullanacaklar

İsrail, Gazze katliamlarının ardından yoğunlaştığı Suriye işgalinde bir adım daha ileri gitmek için uğraşıyor. Süresiz işgal devam ederken İsrail ordusu, Şam'ın güneyine uzun menzilli silahlar yerleştirilmesini engellemek için yeni karakollar inşa etmeyi planlıyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 10:19

İsrail, Suriye'deki işgali daha da genişletmek istiyor. İsrail ordusu, Suriye güçlerini işgal alanından dışarda bırakmak için yeni hamleler içerisinde. Suriye güçlerinin, Şam'ın güneyine uzun menzilli silahlar yerleştirmesini istemeyen İsrail daha fazla karakol inşa etmeye hazırlanıyor.

İsrail basınından Haaretz'e göre, İsrail ordusu, Suriye'nin 5 kilometre içine kadar tüm tampon bölgeyi kontrolü altına aldı. Bu bölgeye Suriyelilerin girişine ise izin verilmiyor. Sadece 8 kilometrelik bölgede ikamet edenler bölgeye girebiliyor. Suriye ordusu mensuplarının girmesine de izin verilmiyor.

''HER SABAH IDF'NİN KENDİZİNİ İZLEDİĞİNİ GÖRECEK''

İsrail ordusu, işgal bölgesinde hakimiyetini kurmak ve genişletmek için şimdi de yeni karakollar inşa etmeye hazırlanıyor. Bu şekilde Suriye güçlerinin Şam-Süveyda yoluna kadar rampalar ve füzeler gibi uzun menzilli silahlar yerleştirmesini engelliyorlar.


İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye'nin yeni yönetim lideri Ahmed Şara'ya meydan okuyor. Katz, işgal bölgelerinden yaptığı açıklamalarda, "El Colani (Ahmed Şara) her sabah Şam'daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, IDF'nin Hermon'un zirvesinden kendisini izlediğini görecek ve Golan ve Celile sakinlerini onun ve cihatçı dostlarının tehditlerine karşı korumak için burada ve güney Suriye'nin tüm güvenlik bölgesinde olduğumuzu hatırlayacaktır.” dedi.

İşgalin devam edeceğini söyleyen Katz, "Hermon'daki güvenlik bölgesini elimizde tutacağız ve Suriye'nin güneyindeki tüm güvenlik bölgesinin silahlardan ve tehditlerden arındırıldığından emin olacağız” ifadelerini kullandı.

DÜRZİLERLE BAĞLANTI KURULACAK

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri, hükümetin bölgedeki faaliyetlerinden sorumlu olan COGAT tarafından yönetilecek bir koordinasyon birimi kurmaya karar verdi. Bu birim sınıra yakın Suriye köylerindeki Dürzi nüfusla bağlantı kurmaya odaklanacak. Önümüzdeki pazar gününden itibaren İsrail, IDF tarafından kontrol edilen bölgedeki Suriyeli Dürzi nüfusun İsrail'e girmesine ve çalışmasına izin verecek. Bu izin başlangıçta birkaç yüz kişiye verilecek ve bu kişiler çoğunlukla inşaat ve tarım alanlarında çalışacak.

İsrail ordusu ayrıca bu Dürzi köylerinin su hatları ve tıbbi hizmetlere erişim de dahil olmak üzere altyapısını onarmaya başladı. Daha sonra ordu, Esad yönetimi altında ayrı tutulan ailelerin yeniden bir araya gelmesine izin verecek.

IDF'nin kontrolü altındaki bölgede 25 bini Golan bölgesinde, 15 bini de Hermon Dağı eteklerinde olmak üzere yaklaşık 40 bin Suriye vatandaşı yaşıyor. Bunların çoğu, İsrail'in saldırıya uğramaları halinde savunmayı taahhüt ettiği bir topluluk olan Dürzilerden oluşuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Suriye'de son günlerde neler oldu?
Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı. Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.
ETİKETLER
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#suriye
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#Hermon Dağı
#Golan Bölgesi
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#Karakollar
#Tampon Bölge
#Dünya
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