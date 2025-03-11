Suriye'deki tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye'nin etkisi büyük

Suriye'de PYD/YPG ile yeni yönetim arasında anlaşma imzalandı. PYD/YPG, Suriye Ordusu'na katıldı. Suriye için tarihi bir anlaşma kayıtlara geçen bu imzalar dünya basınında da geniş yankı buldu. Dış basın, Türkiye'nin süreçteki etkisine de değindi.

Suriye'de PYD/YPG, orduya katılma kararı aldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi arasında toprak bütünlüğünü vurgulayan bir anlaşma imzalandı. Anlaşma 8 maddeden oluştu. Anlaşmaya göre, "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN ETKİSİ BÜYÜK

Ahmed Şara ile Ferhad Abdi'nin anlaşmayı imzaladığı anlara ilişkin görüntüler kısa sürede yayıldı. Suriye için tarihi bir adım olan bu anlaşma dünya basınında da geniş yankı buldu. Suriye'nin haritası tamamen yeşile dönerken Türkiye'nin etkisi de gözler önüne serildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, tarihi anlaşmayı, ''PYD/YPG, hükümet güçleriyle bütünleşmeyi kabul etti" diyerek duyurdu. Haberde, anlaşmanın parçalanmış ülkeyi birleştirme hedefine doğru atılmış önemli bir adım olduğu vurgulandı.

TARİHİ ANLAŞMA, SURİYE'DE YENİ DÖNEM

ABD medyasından The New York Times (NYT) ise Suriye'de yeni dönemin başladığını belirtti. Haberde, bu birleşmede Türkiye'nin etkisi olduğu, birleşmenin PKK terör örgütünün geçtiğimiz hafta yaptığı silah bırakma çağrısının ardından geldiği vurgulandı. Gazete, Suriye'deki yeni liderliğin kapsayıcı bir hükümet oluşturma yönündeki kapsamlı vaatlerine bir kez daha değindi.

CNN International ise ''Tarihi Anlaşma'' manşetini attı ve yıl sonuna kadar birleşmenin hayata geçeceğini aktardı.

ANLAŞMADA ÖNE ÇIKAN İFADELER

Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyon ile toprak birliğini öngördüğü ve bölünmeyi reddettiği ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, imza atılan anlaşma metnine de yer verildi.

Metinde "Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı" kaydedilirken "Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır." maddesine yer verildi.

Metinde öne çıkan diğer ifadeler ise şöyle:

"Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması; kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanı, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devleti yönetimiyle bütünleştirilmesi; Suriye devletinin, Esed rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek verilmesi, bölünme çağrıları, nefret söylemi ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi; yürütme komitelerinin, anlaşmanın bu yılın sonunu aşmayacak şekilde uygulanması için çalışması."