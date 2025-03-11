Suriye'deki olayların ardından Şara'dan itiraf ve intikam sözü: 30 gün süre verdi

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, son günlerde ülkede yaşanan çatışmalardan devrik lider Beşar Esad yanlısı grupların sorumlu olduğunu fakat intikam amaçlı cinayetlerin de işlendiğini itiraf etti. Şara, "Kan dökenlerin, en yakınlarımız bile olsa cezasız kalmalarına izin vermeyeceğiz" dedi ve sorumluların 30 gün içinde adalet karşısına çıkarılacağını ifade etti.

Suriye'de geçtiğimiz günlerde devrik lider Beşar Esad yanlılarının saldırıları sonucu çıkan çatışmalarda en az 1454 kişi hayatını kaybetti. Esad yanlılarının püskürtülmesinin ardından operasyonlar sona erdi. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ise İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği röportajda intikam sözü verdi. Şara, katliamı başlatanların yabancıların desteğini alan Esad yanlısı gruplar olduğunu, ancak intikam cinayetlerinin de yaşandığını ifade etti. Eş-Şara, "Suriye bir hukuk devletidir. Hukuk herkes için işleyecektir. Biz mazlumları savunmak için savaştık ve haksız yere kimsenin kanının dökülmesine izin vermeyeceğiz. Kan dökenlerin, en yakınlarımız bile olsa cezasız kalmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

ESAD'IN KARDEŞİ VE DIŞ GÜÇLER BAŞI ÇEKTİ!

Şara, şiddet olaylarının sorumlusu olarak Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a bağlı 4. Tümen mensubu eski rejim yanlıları ve yabancı güçleri işaret etti. Ülkede kargaşa çıkarmayı ve toplumsal bölünme oluşturmayı amaçlayan söz konusu grupların perşembe günü çatışma çıkardıklarını söyleyen eş-Şara, buna karşılık birçok grubun Suriye kıyılarına girdiğini ve birçok ihlalin yaşandığını kabul etti. Eş-Şara, "Bu, yıllardır bastırılmış husumetler için bir intikam fırsatına dönüştü" dedi. Suriyeli lider, ülkede durumun büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.



Olaylara dahil olan yabancı gücün kaynağını belirtmeyen eş-Şara, "Suriye'de ortaya çıkan yeni durumdan zarar gören taraflardan" bahsederek dolaylı yoldan İran'a gönderme yaptı.

SORUMLULAR 30 GÜN İÇİNDE ADALET KARŞISINDA

Çıkan çatışmalarda güvenlik güçlerinden 200 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan eş-Şara, toplam ölü sayısına ilişkin incelemelerin devam ettiğini söyledi. Eş-Şara, incelemelerin Alevilerin de dahil olduğu bağımsız bir komite tarafından gerçekleştirildiğini ve sorumluların 30 gün içinde adalet karşısına çıkarılacağını ifade etti.

''YAPTIRIMLAR VARSA GÜVENLİK YOK''

Eş-Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana ABD yönetimiyle temaslarının olmadığını belirtirken, Washington yönetimine Esad döneminde Suriye'ye uygulanmaya başlanan yaptırımları kaldırma çağrısını yineledi. Ülkenin güvenlik ve refahının ABD yaptırımlarının kaldırılmasına doğrudan bağlı olduğunu ifade eden Eş-Şara, "Bize yönelik yaptırımlar yürürlükteyken ülkemizde güvenliği sağlayamayız" dedi. Trump yönetimi ile neden temas kurulmadığı sorulan eş-Şara, "Suriye dosyası, ABD'nin öncelikleri arasında yer almıyor. Bu soruyu onlara sormalısınız. Suriye'nin kapıları açık" ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA YEŞİL IŞIK

Eş-Şara, ülkedeki iç savaş döneminde Esad rejimini destekleyen Rusya ile eski anlaşmaları yeniden gözden geçirme konusunda anlaştıklarını ifade etti. Eş-Şara, Rusya'nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü'ne ilişkin taleplerini de değerlendirerek, "Suriye ile Rusya arasında bir çatlak olmasını istemiyoruz. Rusya'nın Suriye'deki mevcudiyetinin dünyadaki herhangi bir ülke için tehlike ve tehdit oluşturmasını da istemiyoruz. Suriye ve Rusya arasındaki derin stratejik ilişkileri muhafaza etmek istiyoruz" dedi.

Rusya ile ilişkilere önem verdiklerini ifade eden eş-Şara, "Öyle ki kurtuluştan sonra aramızda görüşmelere ve diyaloğa yer açmak için Rus bombardımanlarına katlandık ve onları doğrudan hedef almadık" diye konuştu.

Eş-Şara, Moskova'dan Beşar Esad'ın Suriye'ye teslim edilmesini isteyip istemediği yönündeki soruya ise cevap vermedi.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Eş-Şara, güneyde ülkesinin topraklarını işgal eden İsrail'den gelen kendisine yönelik eleştirileri ise reddetti. Eş-Şara, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın kendisini "sivil halka karşı korkunç eylemler gerçekleştiren El-Kaide ekolünden bir terörist" olarak nitelendirdiği açıklamasının, "saçmalık" olduğunu ifade etti. Eş-Şara, İsrail'in son 18 ay içinde Gazze ve Lübnan'da on binlerce kişiyi öldürdüğüne dikkat çekerek, "Bu konuda konuşabilecek en son kişi onlar" dedi.