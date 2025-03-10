Suriye'de anlaşma sağlandı İsrail ordusu yeniden bombalamaya başladı

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin güneyine bir gecede 17 ayrı saldırı düzenledi. Dera ilindeki kritik askeri noktalara yapılan bu eş zamanlı hava saldırılarının PYD/YPG örgütüyle Suriye'nin yeni yönetiminin anlaştığı saatte düzenlenmesi dikkat çekti.. İsrail’in hedef aldığı noktalar arasında rejime bağlı önemli askeri birlikler ve mühimmat depoları bulunurken, saldırıların zamanlaması ve kapsamı "İsrail, Suriye'deki yeni güç paylaşımını mı önlemek istiyor?" tartışmasını doğurdu.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin güneyinde bulunan Dera ilindeki birçok askeri noktaya geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre, Dera kırsalındaki Cebeb ve İzra bölgelerinde yer alan 12. Tugay ve 89. Alay, toplam 17 ayrı hava saldırısıyla hedef alındı. Saldırılarda özellikle rejim güçlerine ait askeri teçhizat ve altyapının vurulduğu bildirildi.



İsrail savaş uçakları, Suriye'nin güneyinde yer alan Dera ilindeki birçok askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail uçakları, Dera ili kırsalındaki Cebeb ve İzra'da bulunan 12. Tugay ve 89. Alay'a saldırdı.

Saldırıda, 17 hava saldırısı yapılarak askeri teçhizatların hedef alındığı öğrenildi.

İSRAİL BAAS REJİMİNİN ÇÖKMESİNİN ARDINDAN SALDIRILARI ARTIRDI

Suriye’de 27 Kasım 2024’te şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıldır iktidarda olan Baas rejiminin çökmesiyle birlikte İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları dikkat çekici şekilde arttı.

Baas rejiminin dağılması sonrası oluşan askeri ve siyasi boşluğu fırsata çeviren İsrail, Suriye ordusuna ait kalan askeri altyapı ve cephanelikleri sistemli şekilde hedef almaya başladı. Bu saldırılarla birlikte İsrail, uzun yıllardır işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki varlığını daha da genişletti.

İsrail ordusu, Golan Tepeleri sınırlarını aşarak, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması'yla oluşturulan silahtan arındırılmış tampon bölgeye girdi. Bununla da yetinmeyen İsrail güçleri, ilerleyişini sürdürerek Şam’a yaklaşık 25 kilometre mesafeye kadar yaklaştı.

Bilindiği üzere, İsrail 1967'den bu yana Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor. 1974 yılında Suriye ile İsrail arasında yapılan anlaşmayla, sınırda tarafları ayıran bir tampon bölge ve silahtan arındırılmış alan oluşturulmuştu. Ancak son gelişmelerle birlikte, İsrail'in bu sınırları fiilen aşarak Suriye topraklarındaki askeri varlığını genişlettiği görülüyor.