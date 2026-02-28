Menü Kapat
TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

İsrail'in vurduğu ilkokul hakkında Pezeşkiyan'dan sert açıklama: Hafızalarımızdan asla silinmeyecek

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıda 85 çocuğun hayatını kaybetmesine yönelik İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bu hain saldırının İranlıların hafızasından silinmeyeceğini söyledi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 20:07

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan - saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

İsrail'in vurduğu ilkokul hakkında Pezeşkiyan'dan sert açıklama: Hafızalarımızdan asla silinmeyecek

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in bir kız ilkokuluna saldırarak 85 öğrencinin ölümüne neden olmasını kınarken, İran da İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine balistik füzelerle misilleme yaptı.
ABD ve İsrail, İran'ın Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu'nu hedef alarak 85 öğrencinin ölümüne yol açtı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırıyı "alçakça ve insanlık dışı" olarak nitelendirerek kınadı.
ABD ve İsrail, İran'ın başkent Tahran dahil 8 şehrine ortak saldırılar düzenledi.
İran, bu saldırılara karşılık İsrail'e balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattı.
İran, misilleme saldırılarında Bahreyn ve Katar'daki ABD üslerini de hedef aldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

"ULUSUMUZUN HAFIZASINDAN SİLİNMEYECEKTİR"

Saldırıyı alçakça ve insanlık dışı olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "Minab şehrindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız​​​​​​​ İlkokulu'nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İranlıların ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır. Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, ulusumuzun tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Allah'tan, saldırıda hayatını kaybedenlere en yüksek dereceler, yaralılara acil şifalar ve kurbanların ailelerine sabır dileğinde bulundu.

85 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nu doğrudan hedef alan ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 85 öğrenci yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail'in vurduğu ilkokul hakkında Pezeşkiyan'dan sert açıklama: Hafızalarımızdan asla silinmeyecek

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici ” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

8 İL HEDEF ALINDI

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İRAN İSRAİL'E BALSİTİK FÜZELERLE SALDIRDI

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü, Katar'da ABD'ye ait erken uyarı radarı vuruldu.

