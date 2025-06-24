İsrail'in 'Yıldırma' planının ses kayıtları ifşa oldu! '12 Saatiniz var aksi takdirde...'

ABD basınının eline geçen ses kayıtları İsrail'in yürüttüğü gizli planı ifşa etti. Kan donduran detaylara değinen ABD basını, İsrail'in istihbarat biriminin İranlı üst düzey yetkililerine uyguladığı 'yıldırma' planını tüm boyutlarıyla gözler önüne serdi.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, İsrail istihbarat servisinin İran'a karşı düzenlediği gizli yıldırma operasyonuna ait ses kayıtlarına ulaştı. İfşa edilen kayıtlar, İran’daki askeri liderler ve nükleer bilim insanlarını hedef alan sistematik bir tehdit kampanyasına dair önemli ipuçları taşıyor.

İsrail, 13 Haziran’da İran’a yönelik ilk hava saldırısını düzenledikten sonra, rejimi istikrarsızlaştırmak ve iç karışıklık oluşturmak amacıyla bir dizi örtülü operasyon başlattı.

Bu kampanyanın merkezindeyse üst düzey İranlı yetkililere yapılan telefon aramaları yer alıyordu. "Hamaney rejimini desteklemeyi bırakmazsanız sizin de sonunuz gelecek" ifadesiyle yürütülen bu tehditler, İsrail’in Farsça bilen istihbarat personeli tarafından düzenlendi.

'12 SAATİNİZ VAR AKSİ TAKDİRDE...'

Washington Post’un edindiği bilgiye göre, operasyon kapsamında 20’den fazla kritik isme ulaşıldı. Saldırılar ve tehditle eş zamanlı olarak yürütülen bu psikolojik baskının, özellikle ikinci kuşak liderlerde ciddi etkiler oluşturduğu bildirildi.

"Size haber veriyorum, eşinizle çocuğunuzla birlikte kaçmanız için 12 saatiniz var. Aksi takdirde şu an listemizdesiniz" ifadelerinin yer aldığı ses kaydı da bu operasyonun ciddiyetini ortaya koydu.

Görüşmelerde hedef alınan yetkililerden rejimle ilişkilerini reddettiklerine dair video çekmeleri de talep edildi. Telegram üzerinden gönderilmesi istenen videolardan birinin gönderilip gönderilmediği bilinmese de, tehdit edilen generalin halen hayatta olduğu belirtiliyor. İsrail’in bu operasyonu, "Yükselen Aslan" kod adlı askeri harekatla da desteklendi.

'BOYNUNUZDAKİ ATAR DAMAR KADAR YAKINIZ'

Bu kapsamda İran’daki nükleer tesisler, füze rampaları ve silah üretim noktaları hedef alındı. İsrail istihbaratı, aylar öncesinden İran topraklarına sızdı. İranlı üst düzey isimlere, "Boynunuzdaki atardamar kadar yakınız" sözleriyle yapılan tehditlerle, sadece fiziksel değil, psikolojik üstünlük sağlamayı da amaçladı.

MEKTUBU KAPI ALTINDAN BIRAKTILAR

Bazı İranlı yetkililere fiziksel iletişim yoluyla da tehditler iletildiği; evlerinin kapı altından bırakılan mektuplarla ya da eşleri aracılığıyla irtibat kurularak psikolojik baskı kurulduğu öne sürülüyor. Operasyona yakın bir kaynak, Washington Post’a yaptığı açıklamada, “Halefleri miras alacak ikinci kuşaktaki isimler dehşet içinde” diyerek kampanyanın etkili olduğunu savundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi ise operasyon hakkında yorum yapmayı reddetti.