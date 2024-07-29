İsrailli Bakan haddini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit 

29 Temmuz 2024 00:20 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 00:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas'a ikinci sitem: Bundan sonra süreci ona göre işleteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas'a ikinci sitem: Bundan sonra süreci ona göre işleteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Erdoğan, İsrail'e müdahale mesajı verdi.

Savunma sanayinde iyi bir ivme yakladıklarını belirten Erdoğan, "Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail bu Filistin'e bunu yapamasın. Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız." dedi.

İSRAİLLİ BAKANDAN ALÇAK TEHDİT!

Erdoğan'ın sözlerini hazmedemeyen İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alçak bir benzetmeyle tehdit etti.

Katz, "Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin" diyerek tehdit savurdu.