Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

İsrailli bakan Smotrich ülkeleri sayıp niyetini açık açık belli etti: Sınırlarımız genişlemeli

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, devam eden savaşın Gazze, Suriye, Lübnan ve Batı Şeria'yı kapsayacak şekilde İsrail'in sınırlarının değişmesiyle sonuçlanması gerektiğini savundu.

İsrail'in işgalci söylemlerini adeta bir bayrak edinen hükümet yetkilileri ülkelerinin sınırlarının genişlemesiyle ilgili niyetlerini açık eden açıklamalardan geri durmuyor.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv yönetiminin bölge ülkelerine yönelik saldırıları ve işgal planları hakkında açıklamalarda bulunarak İsrail sınırlarının genişlemesi gerektiğini belirtti.
Smotrich, Başbakan Netanyahu ile görüş ayrılıkları yaşadığını ve savaş üzerinde etkisi olduğunu söyledi.
İsrail'in saldırdığı topraklarda sınırların yeniden çizilmesi gerektiğini, savaşın Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'da İsrail devletinin sınırlarının değişmesiyle sona ermesi gerektiğini ifade etti.
Smotrich, eğer kendisine kalsaydı bu toprakları çoktan ilhak etmiş olacağını belirtti.
Önceliğinin toprak kontrolü olduğunu ve İsrail'in ne kadar toprak aldığına önem verildiğini vurguladı.
Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Shaked Yahudi yerleşimi yakınlarında 3 bin zeytin ağacının söküldüğünü açıkladı.
Mevcut İsrail hükümeti döneminde Filistinlilerin toprakları gasbedilerek 120'den fazla yasa dışı yerleşim kurulduğu belirtildi.
İsrail merkezli FM 103 radyosuna konuşan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv yönetiminin bölge ülkelerine yönelik saldırıları ve işgal planları hakkında açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞ ÜZERİNDE ÇOK ETKİM VAR"

Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu ile "keskin görüş ayrılıkları" yaşadığını söyleyerek, "Savaş üzerinde çok etkim var." dedi.

İsrail'in saldırdığı topraklarda sınırların yeniden çizilmesi gerektiğini ileri süren Smotrich, "Bu savaş Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de ve tabii ki 'da İsrail devletinin sınırlarının değişmesiyle sona ermelidir." diye konuştu.

"ONLARI NE KADAR ÖLDÜRDÜĞÜMÜZÜ UMURSAMIYORLAR"

Smotrich, başbakan olması durumuna ilişkin "Eğer bana kalsaydı, bu toprakları çoktan ilhak etmiştik." ifadesini kullandı.

Önceliğinin toprak kontrolü olduğunu vurgulayan Smotrich, "Onları ne kadar öldürdüğümüzü, bombaladığımızı ve vurduğumuzu umursamıyorlar, umursadıkları şey ne kadar topraklarını aldığımız." şeklinde konuştu.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'in ifadeleri, Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan toprakları üzerinde İsrail'in yayılmacı politikasını ortaya koyan bir açıklama olarak tepki topladı.

BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERİN 3 BİN ZEYTİN AĞACI SÖKÜLDÜ

Öte yandan İsrail'in The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Shaked Yahudi yerleşimi yakınlarındaki 50 dönümlük arazide 3 bin zeytin ağacının söküldüğünü açıkladı.

Haberde, mevcut İsrail hükümeti döneminde, Filistinlilerin toprakları gasbedilerek 120'den fazla yasa dışı yerleşim kurulduğu ifade edildi.

