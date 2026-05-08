İsrailli bakan Smotrich ülkeleri sayıp niyetini açık açık belli etti: Sınırlarımız genişlemeli

İsrail'in işgalci söylemlerini adeta bir bayrak edinen hükümet yetkilileri ülkelerinin sınırlarının genişlemesiyle ilgili niyetlerini açık eden açıklamalardan geri durmuyor.
İsrail merkezli FM 103 radyosuna konuşan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv yönetiminin bölge ülkelerine yönelik saldırıları ve işgal planları hakkında açıklamalarda bulundu.
Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu ile "keskin görüş ayrılıkları" yaşadığını söyleyerek, "Savaş üzerinde çok etkim var." dedi.
İsrail'in saldırdığı topraklarda sınırların yeniden çizilmesi gerektiğini ileri süren Smotrich, "Bu savaş Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de ve tabii ki Batı Şeria'da İsrail devletinin sınırlarının değişmesiyle sona ermelidir." diye konuştu.
Smotrich, başbakan olması durumuna ilişkin "Eğer bana kalsaydı, bu toprakları çoktan ilhak etmiştik." ifadesini kullandı.
Önceliğinin toprak kontrolü olduğunu vurgulayan Smotrich, "Onları ne kadar öldürdüğümüzü, bombaladığımızı ve vurduğumuzu umursamıyorlar, umursadıkları şey ne kadar topraklarını aldığımız." şeklinde konuştu.
Aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'in ifadeleri, Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan toprakları üzerinde İsrail'in yayılmacı politikasını ortaya koyan bir açıklama olarak tepki topladı.
Öte yandan İsrail'in The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Shaked Yahudi yerleşimi yakınlarındaki 50 dönümlük arazide 3 bin zeytin ağacının söküldüğünü açıkladı.
Haberde, mevcut İsrail hükümeti döneminde, Filistinlilerin toprakları gasbedilerek 120'den fazla yasa dışı yerleşim kurulduğu ifade edildi.