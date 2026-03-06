İsrailli Bakan Smotrich'in oğlu Lübnan'daki çatışmalarda yaralandı

Kategoriler
Lübnan'da kara saldırılarına yeniden girişen İsrail ordusunda askerlik yapan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlunun, bugün çıkan çatışmada yaralandığı belirtildi.
Bakan Smotrich'in ailesi de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklama kapsamında oğullarının durumunun iyi, yarasının ise hafif olduğu ifade edildi.
Smotrich'in, Lübnan'ı karadan işgal saldırıları yürüten bir birlikte askerlik yapan oğlunu uğurladığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.