Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

İsrailli Bakan Smotrich'in oğlu Lübnan'daki çatışmalarda yaralandı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlunun kara işgalinin genişletildiği Lübnan'da çıkan çatışmada hafif yaralandığı belirtildi. Öte yandan İsrail ordusu gerçekleştirdiği saldırılarda 123 kişi hayatını kaybederken, 638 kişi de yaralandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
16:38
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
16:44

Lübnan'da kara saldırılarına yeniden girişen İsrail ordusunda askerlik yapan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlunun, bugün çıkan çatışmada yaralandığı belirtildi.

İsrailli Bakan Smotrich'in oğlu Lübnan'daki çatışmalarda yaralandı

HABERİN ÖZETİ

İsrailli Bakan Smotrich'in oğlu Lübnan'daki çatışmalarda yaralandı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Lübnan'daki kara operasyonlarında görev yapan ve çatışmada yaralanan oğlunun durumunun iyi olduğu belirtildi.
İsrail ordusunda askerlik yapan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlunun, Lübnan'daki çatışmada yaralandığı bildirildi.
Bakan Smotrich'in ailesi, oğullarının durumunun iyi ve yarasının hafif olduğunu açıkladı.
Smotrich'in oğlunun, Lübnan'ı karadan işgal saldırıları yürüten bir birlikte askerlik yaptığı belirtildi.
İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'dan füze atılması üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmasının ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuştu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e, yaralıların ise 638'e yükseldiğini açıklamıştı.
Bakan Smotrich'in ailesi de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklama kapsamında oğullarının durumunun iyi, yarasının ise hafif olduğu ifade edildi.

Smotrich'in, Lübnan'ı karadan işgal saldırıları yürüten bir birlikte askerlik yapan oğlunu uğurladığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

İsrailli Bakan Smotrich'in oğlu Lübnan'daki çatışmalarda yaralandı

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
#İsrail-lübnan Çatışması
#Filistin-İsrail Çatışması
#Bezalel Smotrich Oğlu Yaralandı
#Lübnan'a Kara Saldırısı
#İsrail Ordusu Lübnan
#Dünya
