12°
İran savaşı şiddetleniyor! Tel Aviv'e yoğun füze saldırısı

ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesiyle devam eden savaş her geçen gün şiddetleniyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İran ordusu, Tel Aviv'e doğru yoğun füze saldırısı başlattı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 12:13

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemesiyle devam eden savaşta 7'nci günü girildi.

HABERİN ÖZETİ

İran savaşı şiddetleniyor! Tel Aviv'e yoğun füze saldırısı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemesiyle devam eden savaşın 7. gününde İran, Tel Aviv'e balistik füzeler fırlattı.
Savaşın 7. gününde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başladı ve İran'ın misillemesiyle devam ediyor.
İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 230 kişiye yükseldi.
İran'ın bölgedeki diğer ülkelerdeki belli noktalara saldırıları devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların planlandığı gibi ilerlediğini açıkladı.
İran, sabah saatlerinden itibaren füze saldırılarını yoğunlaştırdı ve Tel Aviv'e doğru çok sayıda balistik füze ateşledi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İran savaşı şiddetleniyor! Tel Aviv'e yoğun füze saldırısı

İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 230 kişiye yükselirken İran'ın bölgedeki diğer ülkelerdeki belli noktalara saldırıları devam ediyor.

İran savaşı şiddetleniyor! Tel Aviv'e yoğun füze saldırısı

Dün gece yaptığı açıklamayla savaşla ilgili son bilgileri veren ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların planlandığı gibi ilerlediği aktardı.

İran savaşı şiddetleniyor! Tel Aviv'e yoğun füze saldırısı

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren İran, füze saldırılarını yoğunlaştırdı. İran, Tel Aviv'e doğru çok sayıda balistik füzeyi ateşledi.

