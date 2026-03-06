İran savaşı şiddetleniyor! Tel Aviv'e yoğun füze saldırısı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemesiyle devam eden savaşta 7'nci günü girildi.
İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 230 kişiye yükselirken İran'ın bölgedeki diğer ülkelerdeki belli noktalara saldırıları devam ediyor.
Dün gece yaptığı açıklamayla savaşla ilgili son bilgileri veren ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların planlandığı gibi ilerlediği aktardı.
Öte yandan sabah saatlerinden itibaren İran, füze saldırılarını yoğunlaştırdı. İran, Tel Aviv'e doğru çok sayıda balistik füzeyi ateşledi.