ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemesiyle devam eden savaşta 7'nci günü girildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İran savaşı şiddetleniyor! Tel Aviv'e yoğun füze saldırısı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemesiyle devam eden savaşın 7. gününde İran, Tel Aviv'e balistik füzeler fırlattı. Savaşın 7. gününde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başladı ve İran'ın misillemesiyle devam ediyor. İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 230 kişiye yükseldi. İran'ın bölgedeki diğer ülkelerdeki belli noktalara saldırıları devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların planlandığı gibi ilerlediğini açıkladı. İran, sabah saatlerinden itibaren füze saldırılarını yoğunlaştırdı ve Tel Aviv'e doğru çok sayıda balistik füze ateşledi.

İran'da savaşın başından bu yana ölenlerin sayısı bin 230 kişiye yükselirken İran'ın bölgedeki diğer ülkelerdeki belli noktalara saldırıları devam ediyor.

Dün gece yaptığı açıklamayla savaşla ilgili son bilgileri veren ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların planlandığı gibi ilerlediği aktardı.

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren İran, füze saldırılarını yoğunlaştırdı. İran, Tel Aviv'e doğru çok sayıda balistik füzeyi ateşledi.