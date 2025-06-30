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 | Berrak Arıcan

İsrailli bakandan skandal paylaşım: Netanyahu ve Pehlevi Tahran sokaklarında

İsrailli Bakan Gila Gamliel, sosyal medya platformu X'te skandal bir paylaşıma imza attı. Videoda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eşi Sara ve devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Prens Rıza Pehlevi ve eşinin Tahran'da gezdiği anlar yer aldı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 16:50

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu İran'ın başkenti Tahran sokaklarında yürürken gösteren yapay zeka videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gamliel, sosyal medya hesabında "Gelecek yıl özgür Tahran'da" başlıklı yapay zeka görüntüsüne yer verdi.

Görüntüde, Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'nun Tahran sokaklarında kol kola dolaştığı görülüyor.

İsrailli bakandan skandal paylaşım: Netanyahu ve Pehlevi Tahran sokaklarında

PEHLEVİ DETAYI DİKKATTEN KAÇMADI

Yapay zekayla elde edilen videoda İsrailli Bakan Gamliel ve eşinin yanı sıra devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi ve eşi de Tahran sokaklarında gezerken tasvir ediliyor.

İsrailli bakandan skandal paylaşım: Netanyahu ve Pehlevi Tahran sokaklarında

Gamliel, İsrail'in 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren saldırıları sırasında yaptığı açıklamada, "Tahran yönetimi devrilinceye kadar" İran'a saldırıların sürdürülmesi çağrısında bulunmuştu.

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#İsrail
#iran
#netanyahu
#tahran
#Yapayzeka
#Dünya
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