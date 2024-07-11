İsrailli bakanın Batı Şeria duyurusuna G7'den tepki: Hukuka uyumsuz, barış sürecine ters! 

11 Temmuz 2024 21:19 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 21:25

G7 Dönem Başkanı İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Washington'daki NATO Zirvesi sırasında bir araya geldi.

Açıklamada, "G7 ve AB Yüksek Temsilcisi olarak, İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in Batı Şeria'daki 5 yasa dışı yerleşim yerini yasallaştırma kararını kınayan Birleşmiş Milletler (BM) ve AB'nin tutumunu destekliyoruz" ifadesi yer aldı.

"ULUSLARARSI HUKUKLA UYUMSUZ"

İsrail hükümetinin Batı Şeria'da "devlet arazisi olduğu" bahanesiyle sığınarak hüküm sürmek istediği topraklara da değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 1270 hektardan fazla araziyi 'devlet arazisi' olarak ilan etme kararını (Oslo Anlaşmaları'ndan bu yana en büyük arazi ilanı) ve işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut yerleşim yerlerini 5 bin 295 yeni konutla genişletme ve 3 yeni yerleşim yeri kurma kararını da reddediyoruz. İsrail hükümetinin yerleşim programı uluslararası hukukla uyumsuzdur ve barış sürecine ters etki yapıyor."

"KARARI GERİ ALMAYA ÇAĞRIYORUZ"

İki devletli çözümün vurgulandığı açıklamada, "Yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı çıktığımızı sürekli olarak ifade ettik ve daha önceki durumlarda olduğu gibi, İsrail hükümetini bu kararı geri almaya çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da ekonomik istikrarı sürdürmenin bölgesel güvenlik için kritik olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, en son yapılan kısmi gümrük vergi gelir transferlerini not ediyoruz. Ancak İsrail'i Paris Protokolleri'ne uygun olarak tutulmuş tüm vergi gelirlerini serbest bırakmaya, Batı Şeria'daki ekonomik durumu kötüleştiren tedbirleri kaldırmaya veya hafifletmeye ve İsrail ile Filistin bankaları arasındaki bankacılık hizmetlerinin uygun kontrollerle devam etmesini sağlamak için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz."