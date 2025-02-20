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 | Berrak Arican

İsrailli esir Gazze'deki günlerini anlattı: Hamas bizi şaşkına çeviren bir hediye verdi

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes kapsamında teslim edilen İsrailli esir Agam Berger, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın hediyesi karşısında şaşkına döndüğünü anlattı. Berger, hediyenin hem kendisine hem de arkadaşlarına verildiğini söyledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 11:14

İsrail ve Hamas arasında 15 ayın ardından yapılan ateşkes kapsamında esir takasları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan esir takasında 3 İsrailli rehineye karşılık 369 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. İsrail'e teslim edilen İsrailli esir Agam Berger, Hamas'ın esiri olduğu sırada kendisini şaşkınlığa uğratan anlardan bahsetti.

Gazze'de esir tutulduğu süreçte Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kendilerine aralarında Yahudilerin günlük dua kitabı sayılan Siddur kitabının da bulunduğu çeşitli eşyalar verdiğini anlattı.

YAHUDİLERE DUA KİTAPLARI VERDİLER

Kassam Tugayları mensuplarının kendilerine bu eşyaları dağıtmasından dolayı şaşırdıklarını ifade eden Berger, "Nasıl oldu bilmiyoruz ama bize dua kitabı da dahil olmak üzere bazı eşyalar getirdiler. Bu sadece bir tesadüf değildi, tam ihtiyacımız olduğunda ortaya çıktı." dedi.

Arkadaşlarıyla radyo ve televizyonu takip ederek Yahudi bayramlarının hangi tarihlerde kutlanacağını belirlediklerini, Pesah Bayramı'nı kutlayabildiğini ve mayalı ekmek yemeyi reddettiğini belirten Berger, "Mısır unu istedim, bana getirdiler." diye konuştu.

''DİNDAR ESİRLERE SAYGI DUYUYORLARDI''

Kendisini esir tutanların "dindar esirlere" saygı duyduklarına vurgu yapan Berger, Yom Kippur ve Ester Orucu'nu tutabildiğini kaydetti. Öte yandan İsrail'in Maariv gazetesine de konuşan Berger, esaret altındayken Şabat'ı (Yahudilerin kutsal günü, cumartesi) kutlayabildiğini belirterek, "Bir dönem, Kassam Tugayları mensupları Şabat'tan önce bize mum getirirlerdi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki esirlerden İsrailli kadın asker Agam Berger, ikinci tur sonrası krize neden olan Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşı esir, 30 Ocak'taki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılmıştı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 33 İsrailli esire karşılık 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Hamas İsrail Savaşı nasıl başladı?
Abluka Filistinliler üzerinde ciddi ekonomik sıkıntılara yol açtığından, yaşanan saldırılar Hamas'ın saldırı nedenlerinden biri olarak gösterildi. Filistinli militan gruplar, saldırılarına El Aksa Tufanı adını verirken, İsrail, Kılıç Operasyonu adı verilen bir karşı saldırı başlattıklarını duyurdu.
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