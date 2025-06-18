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 | Onur Kaya

İsrailli gazeteciden tepki çeken sözler: Finalde Türkiye var

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar karşılıklı saldırılarla devam ederken, Orta Doğu'da terör estiren İsrail cephesinden skandal bir açıklama geldi. İsrailli gazeteci Eyal Berkovitch, İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye saldıracağını ima etti. Aynı zamanda eski bir futbolcu olan Berkovitch, "Çeyrek finalde Hamas'ı, yarı finalde İran'ı yendik. Finalde Türkiye var" ifadeleriyle tepki çekti.

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KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 08:29

Orta Doğu'da gerilim giderek tırmanıyor. İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmaların 6'ncı gününde karşılıklı füze bombardımanı yaşandı. Gazze'deki katliamın ardından İran'a da saldırarak tepkileri üzerine çeken İsrail cephesinden skandal bir açıklama geldi.

İsrailli gazeteciden tepki çeken sözler: Finalde Türkiye var

TÜRKİYE'YE İMALI GÖNDERME

İsrail televizyonundan Kanal 13'te konuşan İsrailli gazeteci Eyal Berkovitch, sıradaki hedefin Türkiye olduğunu söyledi.

İsrailli gazeteciden tepki çeken sözler: Finalde Türkiye var

"HAMAS VE İRAN'I YENDİK, SIRA TÜRKİYE'DE"

Eski bir futbolcu olan ve futbol diliyle konuşan Berkovitch, "Bakın, bugün bir şaka aldım. Çeyrek finalde Hamas'la berabere kaldığımızı söylüyor. Penaltılarla onları yendik. Yarı finalde ise İran'ı yendik. Finalde Türkiye var." şeklinde konuştu. İsrailli gazetecinin bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

İsrailli gazeteciden tepki çeken sözler: Finalde Türkiye var

AKILLARA ERDOĞAN'IN UYARISI GELDİ

İsrailli gazetecinin skandal sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylar önce yaptığı ve gündem olan konuşması akıllara geldi. İsrail'in hedefinin Türkiye olacağını söyleyen Erdoğan, "Birileri ısrarla görmek istemese de Netanyahu hükümeti, Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta, ütopya peşinde koşmakta, bu niyetlerini de çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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