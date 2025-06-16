Kabine bugün toplanıyor! Gündem: İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere İsrail-İran arasındaki saldırılar masada olacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilecek olan kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabinenin ana gündemlerinde biri; ekim ayında başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla sonuçlanan 'Terörsüz Türkiye' hedefi olacak. Sahadan gelen askeri ve istihbari raporlardan hareketle, terör örgütünün silah bırakma sürecine ilişkin atılacak adımlar masaya yatırılacak.

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ SALDIRILAR

Dış politikadaki gelişmeler de kabinedeki ana gündeminde olacak. Son günlerde İran ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırılar, bölgedeki tansiyonu yükseltirken, Türkiye'nin bu gelişmelere nasıl bir diplomatik cevap vereceği toplantıda değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle yürüttüğü diplomasi trafiği ve Türkiye'nin bölgedeki rolü ele alınacak.

EKONOMİDE DURUM

Ayrıca kabine toplantısında, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyon hedefleri ve yatırım politikaları da masaya yatırılacak. Özellikle yaklaşan emekli ve

memur zammı öncesi, kabinenin kararları dikkatle takip edilecek.