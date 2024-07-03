İsrailli generalden 'Gazze' itirafı: Hamas'ı yenmek imkansız!

03 Temmuz 2024 14:49 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:50

Hamas eve gizlenen İsrail askerlerini vurdu: Ölü ve yaralılar var!

Hamas eve gizlenen İsrail askerlerini vurdu: Ölü ve yaralılar var!

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve yaşanan olaylar ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazze'de çok şey kaybettiklerini ve yaşananlar 'büyük bir rezalet' olduğunu söyleyen Brik, saldırıların sürdürülmesindeki ısrara atıfta bulunarak, "Ordu, Hamas'ı yenmenin imkansız olduğunu biliyor ve askerler öldürülüyor" dedi.

"HALEVİ DÜRÜST DAVRANMIYOR"

Brik, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, görev süresinin sonuna kadar pozisyonunda kalmak istediğini ve bu konuda dürüst davranmadığını belirtti.

Ayrıca ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi de adlarının gizli kalmasını isteyen İsrailli emekli ve muvazzaf 6 üst düzey generalin, "Hamas'ı şu aşamada askeri olarak yok etmenin mümkün olmadığını, ancak Gazze'deki savaşı sonlandırmak istediklerini" yazmıştı.

İsrailli generallerin, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı" bitirmek ve Hamas ile ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını "tam olarak destekledikleri" iddia edilmişti. Başbakan Binyamin Netanyahu ve ordu, "Hamas'ı askeri olarak yok etme ve Gazze'deki tüm İsrailli esirleri geri getirme" hedeflerini belirtmişlerdi.

"HAMAS'I ASKERİ OLARAK YOK ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Hamas'ı askeri olarak yok etmenin mümkün olmadığını, Hamas'ın bir fikir olduğunu" belirtmiş, "böyle bir hedef koymanın kamuoyunu aldatmak anlamına geldiğini" ifade etmişti.

Hagari'nin bu sözlerine, başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere, iktidardaki aşırı sağcı liderlerden gelen tepkiler üzerine İsrail ordusu, "savaşın hedeflerine bağlı olduklarını" açıklamak zorunda kalmıştı.