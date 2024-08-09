İsrailli hadsiz bakan Israel Katz bu sefer montaja sığındı! 

09 Ağustos 2024 22:29 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 22:40

Hamas yeni lideri Yahya Sinvar ile İsrail ve ABD'ye güçlü mesajlar verdi! İşte perde arkası

Hamas yeni lideri Yahya Sinvar ile İsrail ve ABD'ye güçlü mesajlar verdi! İşte perde arkası

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ithamlarını sürdürüyor. En son Katz yine sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almış muhalefetinden iktidarına herkes tepki göstermişti.

Rezilliklerine her gün bir yenisini ekleyen Katz bu sefer de montaja sığındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar'ı hedef alan Katz'ın yüz montajı dalga konusu oldu.

KATZ'IN MONTAJI SINIFTA KALDI

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz bu defa da, Hamas'ın yeni siyasî büro şefi Yahya Sinvar'ın yüzünü İsmail Haniye'nin yerine montajlandığı fotoğrafı "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni arkadaşı" notuyla dolaşıma soktu.

GERÇEK FOTOĞRAFTA HANİYE YER ALIYOR

Fotoğrafın orijinalinde İsrail'in İran'da suikast sonucu öldürdüğü Hamas'ın eski lideri Haniye'nin olduğu biliniyor.

Katz, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yapmış ve tepki çekmişti.