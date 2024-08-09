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İsrailli hadsiz bakan Israel Katz bu sefer montaja sığındı! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 22:29 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 22:40
İsrailli hadsiz bakan Israel Katz bu sefer montaja sığındı! 

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşımlarına devam ediyor. Katz bu sefer de Hamas'ın yeni siyasî büro şefi Yahya Sinvar'ın fotoğrafını İsmail Haniye'nin yerine montajlandığı fotoğrafla birleştirdi. Paylaşıma Türk kullanıcılardan tepki yağdı. 

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ithamlarını sürdürüyor. En son Katz yine sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almış muhalefetinden iktidarına herkes tepki göstermişti.

Rezilliklerine her gün bir yenisini ekleyen Katz bu sefer de montaja sığındı. Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar'ı hedef alan Katz'ın yüz montajı dalga konusu oldu. 

KATZ'IN MONTAJI SINIFTA KALDI

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz bu defa da, Hamas'ın yeni siyasî büro şefi Yahya Sinvar'ın yüzünü İsmail Haniye'nin yerine montajlandığı fotoğrafı "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni arkadaşı" notuyla dolaşıma soktu.

İsrailli hadsiz bakan Israel Katz bu sefer montaja sığındı!  - 1. Resim

GERÇEK FOTOĞRAFTA HANİYE YER ALIYOR

Fotoğrafın orijinalinde İsrail'in İran'da suikast sonucu öldürdüğü Hamas'ın eski lideri Haniye'nin olduğu biliniyor.

İsrailli hadsiz bakan Israel Katz bu sefer montaja sığındı!  - 2. Resim

Katz, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yapmış ve tepki çekmişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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