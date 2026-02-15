Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Selahattin Demirel

İsrailli milletvekili Tzukot Nablus'ta kız lisesini bastı

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Tzvi Tzukot, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde bir okula baskın düzenledi. Bir diğer İsrailli milletvekili Amit Halevi de ramazan için Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı yaptı.

İsrailli milletvekili Tzukot Nablus'ta kız lisesini bastı
AA
15.02.2026
15.02.2026
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'un güneyindeki El-Lubben Şarkiye Kız Lisesi, Tzukot ve beraberindeki bir dizi silahlı İsraillinin baskınına sahne oldu

Ders saatleri içinde okulun bahçesine giren Tzukot ve silahlı İsrailliler, okulun içinde çekim yaptı ve öğretmenleri tehdit etti.

İsrailli milletvekili Tzukot Nablus'ta kız lisesini bastı

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, baskının okul içindeki güvenliği tehdit ettiği ve eğitim sürecini etkilediği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve öğretmenlerin güven içinde eğitim-öğretim hakkını çiğneyen bu uygulamaların durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

BİR BAŞKA MİLLETVEKİLİNDEN DE RAMAZANDA MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN ÇAĞRISI

İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Üyesi Milletvekili Amit Halevi, 'ya baskın düzenleyerek Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ramazanda Aksa'ya baskınlarını sürdürme çağrısı yaptı.

İsrailli milletvekili Tzukot Nablus'ta kız lisesini bastı

BASKIN YAPIP TALMUD OKUDU

İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin haberine göre Halevi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve Yahudilerin kutsal metinlerinden Talmud'dan bölümler okudu.

İsrailli yerleşimcileri ramazan ayında öğleden sonraları Aksa'ya baskınlarını sürdürmeye çağıran Halevi, Aksa'nın avlusunda çekilen videoda, "Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da Yahudi dini ritüelleri değiştirilmemeli. Yahudiler, bu yerin (Aksa) meşru sahipleridir." ifadesini kullandı.

İsrailli milletvekili Tzukot Nablus'ta kız lisesini bastı

Halevi ayrıca, ramazan ayında öğleden sonraları yerleşimcilerin Aksa baskınlarına ve Talmud dualarına izin verilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e çağrıda bulunacağını söyledi.

Halevi, "En azından mevcut durumun korunmasına ve Yahudilerin burada dua etmeyi sürdürmelerine izin verilmesini talep edeceğim." dedi.

OCAK AYINDA 2 BİNE YAKIN SALDIRI

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu, ocak ayı boyunca Filistinlilere ve topraklarına yönelik 1872 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar, fiziksel şiddet ve ağaç sökme eylemlerinden tarlaların yakılmasına, çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi, mülklerin ele geçirilmesine ve evlerin ve tarımsal alanların yıkılmasına kadar uzanırken 125 Filistinli aile de göç etmek zorunda kaldı.

