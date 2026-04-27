Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İsrailliler şimdi de zeytin ağaçlarını katletti!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrailli işgalciler buldozerlerle girdikleri tarım arazilerinde 200 zeytin ağacını yerinden söktü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 05:20
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 05:20

İşgal altındaki 'nın Ramallah kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 200 zeytin ağacını söktüğü bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsraillilerin bir buldozer eşliğinde yaklaşık 200 zeytin ağacını söktüğü bildirildi.
Saldırı, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesinde gerçekleşti.
Arazilerde zeytin ağaçlarının sökülmesinin yanı sıra tarım arazileri de tahrip edildi.
Saldırının arazi sahiplerine yönelik herhangi bir karar veya uyarı olmadan yapıldığı belirtildi.
Önceki gece de onlarca yıllık 400 zeytin ağacının söküldüğü bildirildi.
İsraillilerin, evlere ulaşan su hattını yakındaki bir yerleşimci noktasına yönlendirdiği ifade edildi.
Turmusaya beldesinde son aylarda Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.
Ramallah kentinin kuzeyindeki Turmusaya beldesi sakinlerinden Abdullah Avvad, yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin akşam saatlerinde bir buldozer eşliğinde evinin çevresindeki arazilere baskın düzenlediğini söyledi.

200 AĞAÇ SÖKÜLDÜ

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geniş alanlarda zeytin ağaçlarını sökmeye ve tarım arazilerini tahrip etmeye başladığını belirten Avvad, saldırıda yaklaşık 200 zeytin ağacının söküldüğünü kaydetti.

Avvad, söz konusu saldırının arazi sahiplerine yönelik herhangi bir karar ya da önceden yapılan bir uyarı olmadan gerçekleştirildiğini ifade ederek, önceki gece de onlarca yıllık 400 zeytin ağacının söküldüğünü bildirdi.

Ailesinin beldenin dışında bulunan evinin çevresindeki saldırıların arttığına dikkati çeken Avvad, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evine ulaşan su hattını da yakındaki bir yerleşimci noktasına yönlendirdiğini belirtti.

"HÜKÜMET DESTEĞİYLE SALDIRIYORLAR"

Bu saldırıların Filistinlileri evlerinden ve topraklarından göç ettirerek arazilere el koymayı amaçladığını vurgulayan Avvad, belde sakinlerinin "direnmeyi sürdüreceğini" söyledi.

Avvad, "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, hükümetlerinden destek alıyor ancak biz yanımızda duran ve bu saldırıları durduran kimseyi bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turmusaya beldesinde son aylarda Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

