İsraillileri büyük korku sardı! Tek tek terk ediyorlar: Taşındıkları ülke dikkat çekti

03 Kasım 2024 10:19 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:38

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırıların ardından büyük bir paniğe kapılan İsrailliler ülkelerini terk etmeye başladı. Paylaşılan veriler bu gerçeği gözler önüne sererken İsraillilerin başvurdukları ülke oldukça dikkat çekti.

The Times of Israel'in aktardığı İsrail Nüfus ve Göçmenlik Otoritesi verilerine göre; 7 Ekim 2023'ten itibaren birkaç ay içinde yaklaşık 500 bin İsrailli ülkeden ayrıldı. İsrailliler, Gazze Şeridi​ ve Lübnan​'daki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Avrupa'dan Asya'ya dünyanın dört bir yanına göç etti. Resmi göç istatistikleri, Ekim 2023 ile Mart 2024 arasında 42 bin 185 İsraillinin ülkeyi terk ettiğini gösterirken, İsrail medyasına göre gerçek rakam bu sayının 10 ila 20 katı...

BAŞKA ÜLKELERE SIĞINMA BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

İsrail Merkezi İstatistik Dairesi'nin 2024'ün ilk 7 ayını kapsayan raporu ise 40 bin İsraillinin başka ülkelere sığınma başvurusunda bulunduğunu belirtiyor ve "negatif göç" eğiliminde büyük bir artış olduğunu vurguluyor.

MÜLTECİ STATÜSÜ TALEP EDİYORLAR

The Times of Israel'in bir diğer haberine göre; Hizbullah'ın artan saldırılarıyla birlikte İsrailliler, fiziksel ve ekonomik risklerden kaçmak için Avrupa Birliği ülkelerinde mülteci statüsü aramaya başladı. Portekiz'de yaşayan göçmenlik avukatı Nufar Bar, mülteci statüsü talep eden İsraillilerden gelen başvuruların sürekli olarak arttığını belirtti.

BAŞVURU 2 KATINA ÇIKTI

2024 yılının 9 ayında Alman vatandaşlığı için İsrail'den 18 bin 448 başvuru alındı. İsrail'den 2023 yılında 9 bin 178, 2022 yılında ise toplam 5 bin 705 kişinin Alman vatandaşlığı için başvuruda bulunduğu belirtildi.

NAZİ ZULMÜNE UĞRAYANLARA VATANDAŞLIK VERİLİYOR

2021 yılından bu yana Nazi rejiminin zulmüne uğrayanlar ve onların soyundan gelenler, herhangi bir başka şarta gerek kalmaksızın Alman vatandaşı olabiliyor. Fransa ve Hollanda ile diğer Avrupa ülkelerinin elçilik görevlileri de artan İsrailli başvurusunu doğruluyor. Hatta Haaretz'in bir haberinde bazı İsraillilerin Tayland'a bile sığınma talebinde başvurduğu belirtiliyor. Özellikle zengin ve eğitimli kesimlerin ülkeden kaçışının çok fazla olduğu kaydediliyor.