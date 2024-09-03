İsraillilerin Netanyahu'ya öfkesi büyüyor: Utanç, utanç, utanç...

03 Eylül 2024 01:56 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 02:02

ABD'den İsrail ve Hamas'a 'Tamam ya da devam' teklifi! Savaş bitmezse Washington aradan çekilecek

ABD'den İsrail ve Hamas'a 'Tamam ya da devam' teklifi! Savaş bitmezse Washington aradan çekilecek

İsrail'de sular durulmuyor. Sivil halk ve hükümet arasında, Gazze'de yaşanan savaş konusundaki fikir ayrılıkları giderek büyümeye devam ediyor. Hükümetin kararlarını desteklemeyen siviller sokakları yangın yerine çevirdi. Hafta sonu 6 esirin cansız bedeninin bulunmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'ya duyulan öfke artıyor.

Başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde hafta sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler İsrail hükümetinin esirler için ateşkes anlaşmasını sağlayamamasına tepki gösteriyor.

NETANYAHU'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Başkentteki gösteride Netanyahu'ya anlaşmayı kabul etmesi için çağrılar yapan binlerce gösterici, “Bu kadar kan dökmek yeter, masada bir anlaşma var!”, “Utanç, Utanç, Utanç”, “Onları (esirleri) canlı istiyoruz” sloganları atarak bölgedeki politikadan vazgeçilmesini talep etti. “Baştaki sensin. Suçlu sensin” yazılı pankartlar taşıyan İsrailliler, anlaşmaya yanaşmayan Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

ÜLKE GENELİNDE GREVE GİDİLDİ

İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut tarafından dün yapılan açıklamada, bugün için ülke genelinde grev çağrısı yapılmış, “Esirlerin terk edilmesini durdurmalıyız. Sadece bizim müdahalemizin sarsılması gerekenleri sarsabileceği sonucuna vardık” ifadeleri kullanılmıştı. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda da bugün uçuşlar askıya alınmış ve havalimanında aksamalar yaşanmıştı.