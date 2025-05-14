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 | Berrak Arıcan

İstanbul'da kritik bir görüşme daha: Avrupa ülkeleri ve İran nükleeri ve yaptırımları konuşacak

Avrupalı taraflar İngiltere, Fransa, Almanya ve İran Türkiye'de bir araya gelecek. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gündemde olacak.

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İstanbul'da kritik bir görüşme daha: Avrupa ülkeleri ve İran nükleeri ve yaptırımları konuşacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 13:15

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 16 Mayıs'ta İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde nükleer konuda bir araya geleceği bildirildi. Tahran'dan yayın yapan "Irannuances" haber sitesine göre, görüşme 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek.

İstanbul'da kritik bir görüşme daha: Avrupa ülkeleri ve İran nükleeri ve yaptırımları konuşacak

ABD İLE MÜZAKERELERDE AVRUPA YOK

İran ile ABD arasında Umman aracılığında devam eden nükleer müzakere süreci devam ederken taraflar görüşmelerin olumlu olduğunu açıklamıştı. Görüşmelerde İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması karşılığında nükleer programını kısıtlamaya hazır olduğunu belirtiyor. Müzakerelerde Avrupa ülkeleri yer almıyor.

E3 ile İran arasında 2 Mayıs'ta Roma'da görüşme planlanmış ancak ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ertelenmesi sonrasında görüşme iptal edilmişti.

İRAN'IN 'TETİK MEKANIZMASI' ENDİŞESİ

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor. Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.

İstanbul'da kritik bir görüşme daha: Avrupa ülkeleri ve İran nükleeri ve yaptırımları konuşacak

İRAN, AVRUPA ÜLKELERİNE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 11 Mayıs'ta Fransız gazetesi Le Point'te yayımladığı makalesinde "tetik mekanizmasının kötüye kullanılmasının" sonuçları olacağını belirterek, "Bu durum sadece Avrupa'nın anlaşmadaki rolünün sonu değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir hale gelebilecek gerginliğin tırmanması anlamına da gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Erakçi, Avrupa ülkelerine İran ile nükleer görüşme çağrısında bulunmuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD-İran müzakereleri devam ediyor mu?
ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıkları ele almak üzere geçtiğimiz günlerde Umman’da gerçekleştirdikleri üç saatlik görüşmenin ardından, müzakerelere devam etme konusunda anlaşmaya vardı
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