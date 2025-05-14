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 | Berrak Arıcan

Nükleerden vazgeçmek istemeyen İran'dan ABD'ye yeni teklif: 3'lü konsorsiyum kurulsun

İran nükleer programından vazgeçmemek için yeni bir öneride bulundu. ABD basınından New York Times, İran'ın Arap ülkeleri ve ABD yatırımlarının katılacağı ortak bir nükleer zenginleştirme girişimi kurma fikrini öne sürdüğünü yazdı.

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Nükleerden vazgeçmek istemeyen İran'dan ABD'ye yeni teklif: 3'lü konsorsiyum kurulsun
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 12:39

İran ve ABD arasında müzakereler sürerken Tahran'dan dikkat çeken bir öneri geldi. New York Times gazetesinin 4 İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 11 Mayıs Pazar günü Umman'da gerçekleştirilen görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a İran'ın nükleer programını devre dışı bırakmak yerine Arap ülkeleri ve ABD yatırımlarının katılacağı ortak bir nükleer zenginleştirme girişimi kurma önerisinde bulundu.

Nükleerden vazgeçmek istemeyen İran'dan ABD'ye yeni teklif: 3'lü konsorsiyum kurulsun

3 ÜLKEDEN OLUŞAN BİR KONSORSİYUM TEKLİFİ

Yetkililere göre İran'ın önerisinin, İran'ın uranyumu nükleer silah için gereken seviyenin altına düşürecek şekilde zenginleştireceği ve daha sonra sivil alanlarda kullanımı için diğer Arap ülkelerine göndereceği üç ülkeden oluşan bir nükleer konsorsiyum kurulmasını içerdiği belirtildi. Haberde, İran'ın uranyumu yüzde 3.67 oranında zenginleştirmesine izin verecek bir anlaşmanın, İran ile diğer ülkeler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya benzer olacağı ifade edildi.

Nükleerden vazgeçmek istemeyen İran'dan ABD'ye yeni teklif: 3'lü konsorsiyum kurulsun

SAHADA TEMSİLCİLER OLABİLİR

Ancak önemli bir farkın, ekstra bir denetim ve katılım sağlamak için ABD dahil diğer ülkelerden temsilcilerin sahada bulunması olabileceği aktarıldı. İranlı yetkililer ayrıca 2015'te imzalanan ve 15 yıl süre verilen nükleer anlaşmanın aksine söz konusu ortak girişim planının kalıcı olacağını söyledi.

Nükleerden vazgeçmek istemeyen İran'dan ABD'ye yeni teklif: 3'lü konsorsiyum kurulsun

TRUMP: İRAN İLE ANLAŞMAK İSTİYORUM

Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı konuşmada, İran'ı Orta Doğu'daki silahlı gruplara verdiği destek nedeniyle eleştirmiş, ancak İran ile diplomatik bir çözümün bölgeyi daha güvenli hale getireceğini söylemişti. Trump, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. İran ile bir anlaşma yapabilirsem, bölgenizi ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getireceksek çok mutlu olurum" ifadelerini kullanmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD-İran müzakereleri devam ediyor mu?
ABD ve İran, Tahran’ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıkları ele almak üzere geçtiğimiz günlerde Umman’da gerçekleştirdikleri üç saatlik görüşmenin ardından, müzakerelere devam etme konusunda anlaşmaya vardı
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