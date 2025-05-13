Trump İstanbul kararını açıkladı! Yaptırımlar konusunda Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı

Ortadoğu denkleminde ABD Başkanı Donald Trump'ın temasları sürüyor. Suudi-ABD Yatırım Forumu'na katılan Trump açıklamalarda bulundu. Ayrıca Trump'ın yarın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile de görüşeceği ilan edildi. Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecek barış görüşmelerine katılıp katılmayacağı konusunda kararını da duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde, iki ülke arasında çeşitli alanları kapsayan birçok anlaşmaya imza atıldı. Trump, ardından düzenlenen Suudi-ABD Yatırım Forumu'na katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlaç sektörüne dair konuşan Trump, sağlık politikalarında büyük adımlar attıklarını belirterek, "Fiyatlar düşük olacak. Bugüne kadar yapılmayan şeyleri yaptık. Heyecan verici bir döneme giriyoruz. Artık yükselme dönemindeyiz" dedi.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEREK KARAR ALDIM"

Trump Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını ve bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yaptığı görüşmeyle aldığını duyurdu. Trump "Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek aldım." dedi.

"GECELERİ UYUYABİLİYOR MUSUN SELMAN?"

Konuşmasının bir bölümünde salonda daha önce de bulunduğunu hatırlatan Trump, “Tam olarak 8 yıl önce bu salondaydım, yeni bir geleceğe bakıyordum. Çok heyecan verici” ifadelerini kullandı. Veliaht Prens’e dönerek esprili bir şekilde, “Geceleri uyuyabiliyor musun Selman?” diyen Trump, ticaret dünyasının liderlerinin forumda bir araya gelmesini “umut verici” olarak değerlendirdi.

TRUMP, ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin, Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında gerçekleşeceği belirtildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın Şara ile görüşmeyi Suudi Arabistan’da kabul ettiği ifade edildi.

TRUMP'IN İSTANBUL'A GELME ŞARTI

Ayrıca İstanbul'da gerçekleşecek Ukrayna Rusya görüşmeleri hakkında da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in perşembe günü İstanbul’a gelmesini umduklarını, bu gerçekleşirse Trump’ın da orada olacağını söylemişti.

Son gelen açıklamaya göre Trump'ın İstanbul'a gelmeyeceği bildirildi. İstanbul'a ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun geleceği öğrenildi.