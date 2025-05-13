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 | Berrak Arıcan

Son dakika | İstanbul'daki barış masasında kimler yer alacak? Trump kararını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İstanbul'da kurulacak barış masasında yer almayacak. Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ABD'yi kimlerin temsil edeceği belli oldu.

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Son dakika | İstanbul'daki barış masasında kimler yer alacak? Trump kararını verdi
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 15:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifiyle perşembe günü İstanbul'da kurulacak olan barış masasında ABD Başkanı Donald Trump yer almayacak. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, ABD'yi temsilen görüşmede Trump'ın Özel Temsilcileri Keith Kellogg ve Steve Witkoff bulunacak.

Son dakika | İstanbul'daki barış masasında kimler yer alacak? Trump kararını verdi

'PUTİN, LAVROV'U GÖNDERECEK' İDDİASI

Federal Koruma Servisi'ne (FSO) yakın Gulagu Net'ten bir kaynağa dayandırılan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, teklifi kendisi yapmasına rağmen İstanbul'a gelmeyecek. Rus lider, yerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye gelecek.

Son dakika | İstanbul'daki barış masasında kimler yer alacak? Trump kararını verdi

Rus bakan Lavrov'un İstanbul'a seyahati için bir 'Rossiya' özel uçuş birimi uçağının hazırlandığı belirtildi. Kaynak, düşük bir ihtimal olsa da ABD Başkanı Donald Trump ile kişisel bir anlaşma olması durumunda Putin'in ziyaretini hazırlama kararı verebileceğini söyledi. Fakat Trump'ın kararı, bu küçük ihtimali de ortadan kaldırdı.

Son dakika | İstanbul'daki barış masasında kimler yer alacak? Trump kararını verdi

ZELENSKİY'NİN 'PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM' TALEBİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise İstanbul'da sadece Rus lider Putin ile görüşeceğini söyledi. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, Zelenskiy İstanbul'da Rus heyeti ile bir araya gelmeyecek.

Son dakika | İstanbul'daki barış masasında kimler yer alacak? Trump kararını verdi

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'da barış masası Putin'in teklifi mi?
Rusya'nın başkenti Moskova'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere yeniden başlanmasını teklif etti.
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