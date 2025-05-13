Son dakika | İstanbul'daki barış masasında kimler yer alacak? Trump kararını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifiyle perşembe günü İstanbul'da kurulacak olan barış masasında ABD Başkanı Donald Trump yer almayacak. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, ABD'yi temsilen görüşmede Trump'ın Özel Temsilcileri Keith Kellogg ve Steve Witkoff bulunacak.

'PUTİN, LAVROV'U GÖNDERECEK' İDDİASI

Federal Koruma Servisi'ne (FSO) yakın Gulagu Net'ten bir kaynağa dayandırılan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, teklifi kendisi yapmasına rağmen İstanbul'a gelmeyecek. Rus lider, yerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye gelecek.

Rus bakan Lavrov'un İstanbul'a seyahati için bir 'Rossiya' özel uçuş birimi uçağının hazırlandığı belirtildi. Kaynak, düşük bir ihtimal olsa da ABD Başkanı Donald Trump ile kişisel bir anlaşma olması durumunda Putin'in ziyaretini hazırlama kararı verebileceğini söyledi. Fakat Trump'ın kararı, bu küçük ihtimali de ortadan kaldırdı.

ZELENSKİY'NİN 'PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM' TALEBİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise İstanbul'da sadece Rus lider Putin ile görüşeceğini söyledi. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, Zelenskiy İstanbul'da Rus heyeti ile bir araya gelmeyecek.