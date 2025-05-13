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 | Berrak Arıcan

İstanbul'da kurulacak barış masası: Ukrayna lideri Zelenskiy sadece Rus lider Putin ile görüşecek

Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için perşembe günü İstanbul'da barış masası kurulacak. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın ardından ilk kez bir araya gelecek. Zelenskiy'nin sadece Putin ile görüşeceği, Rus heyeti ile görüşmeyeceği belirtildi.

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İstanbul'da kurulacak barış masası: Ukrayna lideri Zelenskiy sadece Rus lider Putin ile görüşecek
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 11:08

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış masasının İstanbul'da kurulmasını önerdi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy teklifi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde perşembe günü İstanbul'da barış masası kurulacak.

İstanbul'da kurulacak barış masası: Ukrayna lideri Zelenskiy sadece Rus lider Putin ile görüşecek

ZELENSKİY SADECE PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Tüm dünyanın yakından takip edeceği ateşkes görüşmelerine dair Ukrayna'dan gelen bir son dakika açıklaması dikkat çekti. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da sadece Rus lider Vladimir Putin ile görüşecek, Rus heyetiyle ise bir araya gelmeyecek. Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Reuters'a yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini söyledi.

İstanbul'da kurulacak barış masası: Ukrayna lideri Zelenskiy sadece Rus lider Putin ile görüşecek

TRUMP ZİRVEDE OLABİLİR RUSYA İSE HENÜZ SESSİZ

İstanbul'daki barış görüşmelerinin çok önemli olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turuna denk gelen müzakere için ''Çok ısrarcıydım, iyi şeyler çıkacağını düşünüyorum'' dedi ve İstanbul'a gelme sinyali verdi. Trump, "Aslında oraya uçmayı düşünüyorum. Eğer bir şeylerin olabileceğini düşünürsem, böyle bir ihtimal var" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kurulacak barış masası: Ukrayna lideri Zelenskiy sadece Rus lider Putin ile görüşecek

Rusya tarafı ise Ukrayna lideri Zelenskiy'nin talebine rağmen henüz bir açıklama yapmadı. Rusya'nın zirveye hangi düzeyde katılacağı henüz belirsiz

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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kim başlattı?
İşgal, 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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