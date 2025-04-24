İstanbul'daki depremler Yunanistan'ı da endişelendirdi: Fay çok büyük ve ağır sonuçları olabilir

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem komşu Yunanistan'ı da alarma geçirdi. Yunan Sismolog Kostas Papazachos, fayın çok büyük ve zor geçmişi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yunan Sismolog 1999 depremine de dikkat çekerek, İstanbul depremlerinin Yunanistan'ı ne kadar etkileyebileceği konusunda konuştu.

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Yunanistan'ı da harekete geçirdi. Yunan Sismolog Kostas Papazachos, Marmara'da çok büyük ve tehlikeli bir fay olduğunu söyledi. Open TV'ye açıklamalarda bulunan Papazachos, "Fay çok büyük, İstanbul'a çok yakın ve zor bir geçmişi var. Son 300 yılda, bölgede eşi benzeri görülmemiş hasarlara yol açan çok büyük depremler meydana getirmedi. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde böyle bir depremin olması gerektiğini öngören bir dizi model var. Bu çok tehlikeli ve büyük bir depremin çok ağır sonuçları olacaktır" dedi.

1999 DEPREMİNİ HATIRLATTI

İstanbul'un çok büyük bir şehir merkezi olduğuna dikkat çeken Papazachos, ''7'lerin bu fay üzerinde tipik depremler'' olduğunu söyledi. İstanbul'daki peş peşe depremlerin Yunanistan'ı etkileyip etkilemeyeceği konusunda da açıklamalarda bulunan Yunan Sismolog, şunları söyledi:

"Marmara bölgesinde büyük depremler olduğunda, 1999'da olduğu gibi, genellikle önümüzdeki 5 yıl 10 yıl kuzey Yunan bölgesinde biraz daha fazla yük olur. Hatırlayın 1999'da önümüzdeki dönemde çok ağır bir hava yaşayacağımızı biliyorduk."

''TEKTONİK YAPILAR ETKİLENMEYECEK''

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas ise İstanbul'da meydana gelen depremin Yunanistan'da tektonik yapıları etkilemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Lekkas, “Bu depremin Yunanistan'daki tektonik yapıları harekete geçirmesi beklenmiyor, tabii ki daha büyük büyüklüklere ulaşmazsak, bu durumda Yunan bölgesinin ne kadar etkilendiğini görmek için değerlendirmemizi gözden geçireceğiz” dedi.