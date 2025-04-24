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 | Bengül Arıca

Kandilli'den İstanbul depremi ön raporu: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 olarak ölçüldü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından ön değerlendirme raporu yayınladı. Prof. Dr. Nurcan Meral Özer, korkutan depremle ilgili depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebileceğini söyleyip depremin şiddetinin denizde 8, karada 4-5 olarak ölçüldüğünü ifade etti.

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Kandilli'den İstanbul depremi ön raporu: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 olarak ölçüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 11:46

İstanbul'un Marmara Denizi Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Silivri açıklarındaki depreme ilişkin, depremin deniz merkezli meydana geldiğini, şiddetinin denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldüğünü ifade etti. Artçıların devam edip etmeyeceği konusunda ise "Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır." dedi.

Kandilli'den İstanbul depremi ön raporu: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 olarak ölçüldü

"100'E YAKIN DEPREM OLDU"

BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Haritalar ve grafiklerden oluşan görsellerle sunum yapan Özel, bugünkü depremin, 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin güneyinde ancak aynı boylam üzerinde yaşandığını söyledi. Özel, çözebildikleri kadarıyla bugün 100'e yakın deprem olduğunu belirterek, "6,1'lik depremden sonra 2 tane büyük artçı oldu. Bunlar da sevindirici tabii, enerjinin açığa çıktığını gösteriyor. 5,1’lik ve 5,2’lik iki deprem oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi." diye konuştu.

Kandilli'den İstanbul depremi ön raporu: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 olarak ölçüldü

DEPREM İÇİN PİLOT OLARAK ERKEN UYARI SİSTEMİ

Depremin Orta Marmara ile Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında yaşandığı bilgisini paylaşan Özel, depremlerin Orta Marmara içindeki 10-12 kilometrelik bant içinde meydana geldiğini, izlemelerini dikkatle sürdürdüklerini ifade etti. Geçmişte Marmara Denizi içinde meydana gelen depremlerin tarihleri ve büyüklükleri konusunda belirsizlikler olduğunu dile getiren Özel, bu durumun Marmara Denizi'nde ne zaman ve hangi büyüklükte deprem olacağı öngörülerini zayıflattığını söyledi. Özel, Marmara Denizi içindeki bütün hareketleri dikkatle izlediklerini ve bugün deniz yükselmeleri de tespit ettiklerini anlattı. Rasathanenin, Marmara'da olabilecek bir deprem için pilot olarak erken uyarı sistemi geliştirmeye çalıştığını bildiren Özel, bugünkü depremde sistemin devreye girdiğini, bu durumun sevindirici olduğunu belirtti.

Kandilli'den İstanbul depremi ön raporu: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 olarak ölçüldü

KUMBURGAZ VE ADALAR FAYINDA DA BİR STRES BİRİKİMİ

Özel, deprem uzmanlarının gelecek olası depremlere ilişkin görüş ayrılıklarına düştüğünü ve beklenen depremlerin bugünkü konumda mı olacağıyla ilgili sorular üzerine "Orta Marmara ve Kumburgaz segmenti vardır. Bu ikisinin tam ortasında, 10-12 kilometrelik bir bölgede deprem aktivitesi meydana geldi, şu anda da meydana geldiği yerde devam ediyor. Kumburgaz ve Adalar fayında da bir stres birikimi olduğunu, deprem olma ihtimalini biz de biliyoruz, söylüyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Kandilli'den İstanbul depremi ön raporu: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 olarak ölçüldü

DEPREMİN ŞİDDETİ DENİZDE 8, KARADA İSE 4-5 OLARAK ÖLÇÜLDÜ"

Özel, depremin deniz merkezli meydana geldiğini, şiddetinin denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldüğünü anlattı.
2019'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçılarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünü belirten Özel, "Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır. Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir." dedi.

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