İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ardından yeni adres

Türkiye'deki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından ikinci görüşme için yeni adres iddiası ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Bakan Rubio, iki ülke arasındaki müzakereler için Vatikan'ı adres gösterdi.

İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde taraflar müzakerelerin devam etmesini istediklerini bildirdi. Yeni görüşme için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'ı işaret etti.

İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi ve Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile bir araya gelmeden önce Rubio, İtalya'nın başkenti Roma'da basına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde varılan son duruma ilişkin Vatikan'ı bilgilendireceğini aktaran Rubio, burayı iki ülke arasındaki görüşmelerin yapılabileceği bir adres olarak gösterdi.

Rubio, Vatikan'ın iki ülke arasında barış arabuluculuğu yapıp yapamayacağına ilişkin, "Buna arabuluculuk demezdim fakat (Vatikan) kesinlikle iki tarafın da bulunmaktan rahatlık duyacağı bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUNDA GERÇEKLEŞEN MÜZAKERELER

Türkiye ilk olarak Mart 2022'de Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmıştı. Temmuz 2022'de Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna tarafından İstanbul'da varılan mutabakat sonucu Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını yeniden başlatan Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmış ve Karadeniz'den tahıl sevkiyatı yeniden başlamıştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan ve Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında düzenlenen ayrı toplantılarda "Türkiye, ABD, Rusya, Ukrayna"dan heyetler, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.