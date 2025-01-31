İşte dünyanın en güzel mankeni! Bilimsel olarak hesaplandı: Kate Moss zirveye oturdu

31 Ocak 2025 09:52 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:09

İngiltere'de yapılan bir analizde, antik güzellik ölçütü olan altın orana göre dünyaca ünlü modeller arasında değerlendirme yapıldı. Buna göre, Kate Moss, Cindy Crawford ve Gisele Bündchen’in yüzleri en mükemmel oranlara sahip olarak seçildi. İşte dünyanın en güzel 10 mankeni...

Londra’da estetik ve plastik cerrahi uzmanı olan Dr. Julian De Silva, güzelliği matematiksel olarak ölçen bir çalışmaya imza attı. Altın Oran olarak bilinen ve Antik Yunan’dan bu yana güzelliği tanımlamak için kullanılan bu matematiksel modelle, dünyanın en ünlü mankenlerinin yüz hatları analiz edildi.



Dr. De Silva, bu çalışmayı yüz hatlarının simetrisi, gözler, burun, dudaklar ve yüz şekli gibi kriterleri baz alarak gerçekleştirdi. Sonuç: Altın Oran'a en yakın yüz hatlarına sahip 10 ünlü manken sıralandı!

İşte bilime göre dünyanın en güzel mankenleri!



1. Kate Moss – yüzde 94.14



Listenin zirvesinde, Altın Oran’a en yakın yüz hatlarına sahip isim olarak Kate Moss yer aldı. Ünlü manken, yüzde 94.14 oranıyla mükemmel yüze en yakın özelliklere sahip.

2. Cindy Crawford – yüzde 93.87

İkinci sırada, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Cindy Crawford bulunuyor. Crawford, yüzde 93.87'lik yüz oranı ile listede öne çıkıyor.

3. Gisele Bündchen – yüzde 93.11

Üçüncü sırada ise Brezilyalı süper model Gisele Bündchen yer aldı. Bündchen’in yüz hatları, yüzde 93.11 oranıyla Altın Oran’a oldukça yakın.

Listede yer alan diğer ünlü i̇simler



4. Jourdan Dunn – yüzde 91.39



5. Winnie Harlow – yüzde 91.03



6. Kendall Jenner – yüzde 91.00



7. Liu Wen – yüzde 90.98



8. Cara Delevingne – yüzde 89.97



9. Emily Ratajkowski – yüzde 89.37



10. Naomi Campbell – yüzde 89.26

ALTIN ORAN NEDİR?

Altın Oran, doğada ve sanatta simetri ve estetik ölçülerini belirlemek için kullanılan matematiksel bir kavram. Yüz hatlarının bu modele uyumlu olması, estetik olarak daha "güzel" kabul ediliyor. Bu araştırma, güzellik anlayışını bilimle buluşturmayı hedefleyen ilginç bir çalışma olarak dikkat çekiyor.