İstenmeyen ev arkadaşından 37 gün sonra kurtuldu: Ayıya boya toplarıyla ateş ettiler

Los Angeles'taki evinin bodrum katına yerleşen bir ayıdan muzdarip olan Ken Johnson 37 günün ardından ayıdan kurtuldu. Ayıyı 'dayanılmaz bir ev arkadaşı' olarak tanımlayan Johnson'a ayı uzaklaştırma konusunda uzmanlaşmış, 'Ayı Birliği' isimli bir grup yardımcı oldu. Kurucu ve yönetici direktör Ann Bryant, "Ken'in durumunu duyduk, ona üzüldük ve hemen gidip ayıyı oradan aldık" dedi.

AYIYI BOYA TOPLARIYLA KOVALADI

Ekip zaman kaybetmeden harekete geçti ve evi olarak sahiplendiği bodrum katına çok sayıda boya topları atıldı. Hatta Bryant ayıyı, kalçasından vurduğunu da söyledi.

The New York Post'un haberine göre Johnson, ayının bir daha geri dönmesini engellemek için bodrum katını hızla iki kat kontrplak ve kum torbalarıyla kapattı.

ELEKTRİKLİ PASPASLA ÖNLEM

Ekipler üzerine basıldığında hafif bir elektrik şoku verecek şekilde tasarlanmış bir elektrikli paspas da yerleştirdi. Ayı bölgeden uzaklaştıktan sonra geri geldi elektrikli paspasın işe yaradığı anlaşıldı.

Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı, bir aydan fazla bir süredir önce koku spreyi kullanarak, ardından sardalya, kızarmış tavuk, karides, fıstık ezmesi ve elma ile dolu bir ayı tuzağı kurarak ayıyı yakalamaya çalışıyordu.

Tuzak sonunda yanlış ayıyı yakaladı. Fakat bu doğru ayı değildi, mahallede dolaşan bir ayıydı.