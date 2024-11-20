İstifa etmişti, 24 saat sonra tekrar başbakan oldu

20 Kasım 2024 13:59 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:12

Orta Asya ülkesi Özbekistan'da geçen ay yapılan seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması için başbakan Abdulla Aripov istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Abdulla Aripov'u tekrardan başbakan adayı olarak önermesinin ardından Aripov, yeniden başbakan oldu.

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Özbekistan'da 27 Ekim tarihinde düzenlenen genel seçimlerin ardından oluşturulan parlamentonun alt kanadı olan 150 üyeli Yasama Meclisinin oturumu düzenlendi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev​ de hazır bulundu.

Toplantıda Mirziyoyev, siyasi partiler ile yaptığı istişarelerin ardından Abdulla Aripov'u başbakan​ adayı olarak önerdi.

Aripov'un adaylığının görüşüldüğü toplantıda konuşan Mirziyoyev, devlet yönetiminde zengin bilgi ve birikime sahip Aripov'un başbakanlığını desteklemelerini istedi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN ARİPOV'A DESTEK

Toplantıda söz alan başbakan adayı Abdulla Aripov, yeni hükümetin kısa ve uzun vadeli eylem planını milletvekillerine sundu. Milletvekilleri de yapılan gizli oylamayla Aripov'un yeniden başbakan olmasını oy birliğiyle destekledi.

Yeni kurulan kabine üyelerinin Yasama Meclisi tarafından onaylandıktan sonra cumhurbaşkanı tarafından atanması bekleniyor.

Yasa gereği dün ülke hükümeti, genel seçimlerin ardından yeni kabinenin oluşturulması amacıyla yeni parlamento önünde yetkilerinden feragat etmişti.

Daha önce hükümette çeşitli görevlerde bulunan Aripov, 2016 ve 2019 yıllarında yapılan seçimlerin ardından başbakan seçilmişti.