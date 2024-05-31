İstifa etti, ormanda yaşamaya başladı! Hatta kabileye de katıldı

31 May 2024 16:42 - Güncelleme : 31 May 2024 17:19

Mısır'da her şey dahil tatil hayatını mahvetti! Yaşadıklarını bir bir anlattı

Mısır'da her şey dahil tatil hayatını mahvetti! Yaşadıklarını bir bir anlattı

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Sadece 2 saat içinde en az 16 kişi öldü, 16 kişi baygınlık geçirdi, onlarca kişi hastanede!

Avustralya'nın Quennsland şehrinde yaşayan Jordan Hauenschild, Ekvadorlu Pitiuruk ile tanıştıktan sonra hayatını değiştirdi. İşinden istifa eden Jordan, Amazon ormanlarında yaşamaya başladı. Henüz 26 yaşındaki Jordan, Pitiuruk için kabileye de katıldı.

''ONUN HAYATINDAN ÇOK ETKİLENDİM''

Hayatında yeni bir başlangıç yapan Jordan, bu radikal değişimi şu sözlerle anlattı:

"Egzotik bir toprak parçasından biriyle tanıştığıma inanamadım. Queensland sahilinde şehir hayatı yaşayan bir kız için, Amazon'dan biriyle konuşmak büyük bir deneyimdi. Olağanüstüydü. Konuşmalarımız ağırlıklı olarak yaşam tarzımız, gün içinde neler yaptığımız, ne yediğimiz, nerede uyuduğumuz, nasıl yaşadığımız üzerineydi. Onun hayatından çok etkilendim.''

KABİLE KÜLTÜRLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

Pitiuruk, ailesiyle birlikte Ekvador'daki Pastaza Ormanları'nda yaşıyor ve burada insanları kabile kültürleri hakkında eğitmek için yağmur ormanlarında rehberli turlar düzenliyor.

Jordan, "Pitiuruk'un ailesi beni kollarını açarak karşıladı, bana ormanı ve dağları gezdirdi, her gün davul çalan kabilelerin sesiyle uyandım. Yerel çiftlikleri ve pazarları ziyaret ettim, geleneksel lezzetler tattım. Büyülü bir bağ geliştirdik. Gerçek hayattaki Tarzan'ımı buldum" dedi.