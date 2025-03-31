Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

İsveç manşetlerinde 2 Türk! Baba ile oğlu kahraman ilan edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Upplands Vasby bölgesindeki bir binada yangın çıktı. Türk vatandaşı Mesut Zengin ile oğlu 14 yaşındaki Furkan Zengin, tüm aopartman sakinlerinin kapılarını çalarak, dışarı çıkmalarını sağladı. Ülke şimdi iki kahraman Türk'ü konuşuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 17:27

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Upplands Vasby bölgesine bağlı Prastgardsvegen Mahallesi'nde, balkonunda yangın çıkan apartmanına girerek birçok komşusunu kurtaran Türk vatandaşı Mesut Zengin ile oğlu 14 yaşındaki Furkan Zengin 'kahraman' ilan edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinden 2006'da İsveç'e geldiğini belirten Zengin, oğlunu antrenmana götürmek için evden çıktıklarını ve apartmanın 4. katında oturan komşusunun balkonunu alevlerin sardığını gördüklerini belirterek, şunları anlattı:

"Ben birinci katta oturuyorum. Balkondaki alevleri fark edince oğlum Furkan'a, bütün dairelerin kapılarının zilini çalıp yangın çıktığını komşulara haber vermesini istedim. Ben de 3. katta oturan komşularımın zilini ve kapısını çalarak onların dışarı çıkmasını sağladım. Yangının çıktığı 4. kata geldiğimde kapının zilini çaldım ve kendime 5 saniye verdim. Kapıyı açan olmasaydı, büyük bir mutfak camı vardı, orayı kırıp içeri girecektim. Kapıyı yaşlı bir kişi açtı, onlara 'İçeride başka yaşayan var mı?' diye sordum. Bu kişi, eşinin yaşadığını söyledi. İkisinin de sakin olmasını ve balkonlarının yandığını söyleyip dışarı çıkmalarını istedim."

YANGINI KONTROL ALTINA ALDILAR

O sırada diğer komşularının kendisine iki yangın söndürücü verdiğini belirten Zengin, "Yangın söndürme tüplerini kullanarak alevleri kontrol altına aldım. Bu sırada yüksek oranda duman soluduğum için dışarı çıktığımda bayılmışım." diye konuştu.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Kendisine ilk müdahalenin ambulansta yapıldığını söyleyen Zengin, kendi durumunu gören eşi ve çocuğunun gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

Yangına müdahale ederken soluduğu zehirli dumandan dolayı 2 gün hastanede tedavi gördüğünü aktaran Zengin, hastanede kaldığı sürede kendisiyle çok ilgilenildiğini dile getirdi.

Zengin, Türklerin iyiliksever bir millet olduğunu gösterdiklerini vurguladı. Furkan Zengin ise babasının ambulansta baygın yattığını gördükten sonra çok korktuğunu kaydetti.

PLAKET VERİLDİ

Olayın gazete manşetlerine yansıması, ülkede yaşayan Türk toplumunda da memnuniyetle karşılandı. Stockholm Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı Uğur Ergün, ülkede "kahraman" ilan edilen baba ve oğlunu, derneklerine davet ederek, topluma örnek oldukları için plaket verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Myanmar'daki depremde acı bilanço her saat artıyor! Yüzlerce kişi halen kayıp
Evine döndüğünde kanepede yaralı yabancıyı gördü! Dehşete düşüren olay
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.