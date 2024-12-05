İsveç Prensesi Birgitta hayatını kaybetti

05 Aralık 2024 06:32 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 06:38

İsveç Prensesi Birgitta 87 yaşında hayatını kaybetti. Prenses Birgitta 1937'de doğdu ve İsveç Kralı'nın en büyük kız kardeşiydi.

İsveç​ Kralı'nın en büyük kız kardeşi Prenses Birgitta, İspanya​'nın Mallorca​ şehrindeki evinde 87 yaşında hayatını kaybetti. 1937'de doğanz Prenses Birgitta Stockholm'deki Haga Sarayı'nda büyüyen dört kız kardeşten biriydi.

PRENSES BİRGİTTA KİMDİR?

Prenses Birgitta, hayatının çoğunu yurtdışında geçirdi ve burada renkli ve rahat bir yaşam tarzını benimsedi. İsveç'ten uzak olmasına rağmen, dünya çapında savunmasız çocukları destekleyen HELP Vakfı'nın kurucu ortağı olarak çocukların refahı için tutkulu bir savunucu olmaya devam etti. 2009 P1 Yaz Programı'nda meşhur bir şekilde "Sadece çocuklarla ilgiliyse, çünkü onlar bizim geleceğimiz." dedi.

İsveç Spor ve Sağlık Bilimleri Okulu'nda eğitim almış yetenekli bir jimnastikçi olan Birgitta'nın aynı zamanda golf tutkusu da vardı. Her yıl ev sahasında düzenlenen Prenses Birgitta Kupası'na ev sahipliği yaparak spora olan sevgisini hayır işlerine olan bağlılığıyla birleştirdi.

KRALİYET AİLESİ YASTA

İsveç Kralı Carl XVI Gustaf, kız kardeşinin ölümüyle ilgili şunları söyledi: "Kız kardeşim, ben ve ailem tarafından çok özlenecek, renkli ve sade bir insandı. Tüm ailemle birlikte Prenses Birgitta'nın çocuklarına ve torunlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."