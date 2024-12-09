İsveç'ten Suriye kararı! Askıya alındı

09 Aralık 2024 19:37 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 19:50

Suriye'de muhalifler, Esad hükümetinin Baas Partisi'nin rejimini sonlandırdı. Tarihi gün sonrası Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönerken İsveç'ten de dikkat çeken bir adım geldi. İsveç Göçmenlik Bürosu, Suriye'den gelen yeni sığınma taleplerini askıya aldığını duyurdu.

Fatih Erbakan, "Allah korusun" diyerek uyardı: "Suriye parçalanırsa Türkiye ve İran da bölünür"

Fatih Erbakan, "Allah korusun" diyerek uyardı: "Suriye parçalanırsa Türkiye ve İran da bölünür"

Suriye​'de Beşar Esad​'ın bulunduğu hükümetin devrilmesinin ardından başkent Şam​'da kontrol muhaliflere geçti. Günler süren yoğun çatışmanın ardından Türkiye​'deki Suriyeliler de ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı.

İSVEÇ​ SIĞINMA TALEPLERİNİ ASKIYA ALDI!

İsveç Göçmenlik Dairesi, bugün yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevden alınmasının ardından savaşın etkilediği ülkede yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, Suriye'den gelen sığınma başvuruları ve sınır dışı işlemleriyle ilgili kararların geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.

Kuruluşun Hukuk İşleri Müdürü Carl Bexelius, yaptığı açıklamada, "Mevcut durum ışığında, şu anda koruma taleplerini değerlendirmek mümkün değil" ifadelerini kullandı. Resmi kararın ise Salı günü açıklanacağı belirtildi.