İsyancılar saldırı düzenledi, siviller öldü

06 Haziran 2024 12:31 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:34

Rus lider Putin'den Türkiye ekonomisi için uyarı: Kazancından çok kaybı olur

Rus lider Putin'den Türkiye ekonomisi için uyarı: Kazancından çok kaybı olur

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Kuzey-Kivu’ya bağlı Masau köyünde "Demokratik İttifak Güçleri (ADF)" adlı isyancı grubun üyeleri, sivillere karşı saldırı düzenledi.

Birçok evin yağmalanıp ateşe verildiği saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

2014'TEN BU YANA BİNLERCE SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.