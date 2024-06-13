İtalya parlamentosunda kavga: Yumruklar havada uçuştu...

13 Haziran 2024 02:43 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 03:21

İtalya parlamentosunda bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösteren M5S milletvekili Leonardo Donno, yumruklu saldırıya uğradı.

ÖZERKLİĞE KARŞI BAYRAK AÇTI, YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI

İtalya parlamentosunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında kavga çıktı.

Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösterdi. İktidar partilerindeki milletvekilleri, harekete sert tepki göstererek Donno'ya yumrukla saldırdı.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE MECLİSTEN ÇIKARILDI

Saldırının ardından aldığı darbelerle yere düşen Donno, tekerlekli sandalyeye meclisten çıkarıldı. Kavganın ardından oturuma derhal ara verilirken, kavgayı ayırmak için müdahale eden bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.