İtalya'da askeri eğitim uçağı düştü! Ölüler var

İtalya'nın başkenti Roma'nın 100 kilometre güneyinde yer alan Sabuadia'daki Circeo Milli Parkı'na 70. filoya ait, eğitim uçuşunda olan İtalya Hava Kuvvetlerine bağlı T-260B tipi tek motorlu uçak düştü.

Uçağın düşmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında, kurtarma ekipleri uçağı alevler içinde bulurken iki askerin de cansız bedenine ulaştı.

MELONİ'DEN TAZİYE MESAJI

Olayın ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İtalyan Hava Kuvvetlerinin bir uçağının Circeo Milli Parkı yakınlarında düşmesi sonucu yaşanan kaza için en derin taziyelerimi sunuyorum. Başsağlığı dileklerim ve hükümetin taziyeleri, kurbanların ailelerine, İtalyan Hava Kuvvetlerine ve tüm Savunma Bakanlığına gidiyor." ifadelerine yer verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, trajik kazada hayatını kaybeden 2 asker için derin üzüntü duyduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.