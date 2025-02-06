İtalya'da helikopter kazası: İş insanı dahil 3 kişi hayatını kaybetti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

06 Şubat 2025 06:52 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 07:14

İtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, yaşamını yitiren kişilerden birinin iş insanı, diğer ikisinin ise pilot olduğu öğrenildi.

Son günlerde yaşanan havacılık kazalarının bir yenisi de İtalya'da yaşandı. İtalyan basınındaki haberlere göre, Parma kentine bağlı Castelguelfo'da dün 19.30 sularında bir helikopter düştü. İŞ İNSANI VE İKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ Kazada, helikopterde bulunan iki pilot ile endüstriyel şarküteri ürünleri sektörünün önde gelen isimlerinden iş insanı Lorenzo Rovagnati'nin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazanın yoğun sis nedeniyle görüşün azalmasından kaynaklanan pilotaj hatası veya kuyruk pervanesindeki mekanik bir arızadan gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi. İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansının (ANSV), helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattığı, Parma Cumhuriyet Savcılığının da helikopterin kara kutusunun bulunup incelenmesi talimatı verdiği bildirildi. İş insanı Lorenzo Rovagnati'nin genellikle çarşamba günleri, Milano’dan Castelguelfo'daki malikanesine helikopterle seyahat ettiği bilgisi paylaşıldı. İlgili Haberler Donald Trump'tan bir garip uçak kazası açıklaması! Gazetecinin sorusuna verdiği cevap gündem oldu ABD'de yine uçak kazası: Çok sayıda yangın çıktı! Can kayıpları var