Donald Trump'tan bir garip uçak kazası açıklaması! Gazetecinin sorusuna verdiği cevap gündem oldu

31 Ocak 2025 15:16 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 15:17

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpıştığı kazada olay yerini ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?" yanıtını verdi.

ABD’nin başkenti Washington yakınlarında American Eagle'ın 5342 sefer sayılı uçuşu ile bir Balck Hawl (Kara Şahin) askeri helikopterinin çarpışması sonucu büyük bir facia yaşandı. Kazada 67 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler sürerken ABD Başkanı Donald Trump kazayla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"YÜZMEYE Mİ GİTMEMİ İSTİYORSUNUZ?"

Washington yakınlarında 30 Ocak'ta askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpışarak nehre düştüğü kazada olay yerini ziyaret edip etmeyeceği sorusuna Trump, "Bir yeri ziyaret edeceğim ama orası olay yeri değil. Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye mi gitmemi istiyorsunuz? Bunu yapmaya niyetim yok" ifadeleriyle cevap verdi.

BİR SORUYU CEVAPSIZ BIRAKTI

Öte yandan Trump, kaza kurbanlarının yakınlarıyla görüşüp görüşmediğine ilişkin soruyu da yanıtlamak istemediğini belirtti.

"HAVA TRAFİK KONTROLÜ ÇOK GEÇ UYARDI"

ABD Başkanı Donald Trump kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde, Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söylemişti.

Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.