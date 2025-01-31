ABD'deki uçak kazası kahraman pilot Sully'e soruldu! Faciada gece ışığı detayı

31 Ocak 2025 11:43 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 12:22

ABD’de Eagle’ın 5342 sefer sayılı uçağı ile bir Black Hawk askeri helikopterinin havada çarpışması sonucu 67 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın yankıları sürüyor. Facia ünlü pilot Chesley Sully Sullenberger'e soruldu. Sully'nin açıklamasında gece ışığı detayı oldukça dikkat çekti.

ABD'nin başkenti Washington’da Ronald Reagan Havalimanı çevresinde, saat 21.00 sularında yolcu uçağı, ABD ordusuna ait Black Hawk helikopterine çarptı. 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. Feci kazada şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi. Soruşturma başlatılan kazanın ardından tüm uçuşlar durduruldu, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

TRUMP: KENDİSİNE SÖYLENENİN TAM TERSİNİ YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bir helikopteri çok hızlı bir şekilde durdurabilirsiniz. Yukarı ya da aşağı gitme yeteneği var, dönme yeteneği var. Açıkçası yaptığı dönüş doğru değildi, kendisine söylenenin tam tersini yaptı. Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi" dedi.

FACİA KAHRAMAN PİLOT SULLY'E SORULDU!

Yıllar önce düşmek üzere olan uçağı nehre indirerek ‘Kahraman’ ilan edilen ünlü pilot Chesley 'Sully' Sullenberger, kazanın nedenine ilişkin dikkat çeken bir teori ortaya attı. Ünlü pilot, gece su üzerinde uçmanın kazaya neden olabileceğini belirterek “Geceleri suyun üzerinde görülebilen yer ışıkları, karadaki ışıklardan daha az oluyor” dedi.

"Good Morning America" programına konuk olan Sully, kazada pilotlardan en az birinin diğerini görebildiğini açık olduğunu ve hava trafik kontrolörünün ikisini ayırmak için araya girmesine gerek olmadığını söyledi.

"GECE IŞIKLARININ ETKİSİYLE GÖREMEDİ"

Kazayla ilgili Sully şöyle konuştu:

"Hava trafik kontrolörlerinin yaptığı haberleşmelerden uçakların birbirini görebildiği, en azından birinin diğerini görebildiği anlaşılıyor. Gece ışıkların etkisiyle görüşte zorlanmaların olduğunu tahmin edebiliyorum. Geceleri suyun üzerinde görülebilen yer ışıkları, karadaki ışıklardan daha az oluyor. Gece diğer uçakları görme konusunda her zamankinden daha farklı bir deneyim sunar. Temelde yapabildiğiniz tek şey, üzerlerindeki ışıkları görmektir"

2 KARA KUTU BULUNDU

Öte yandan araştırmacılar, American Airlines'a ait 5342 sefer sayılı uçağın enkazından iki kara kutu çıkardı. Uçuş veri kayı cihazı ve kokpit ses kayıt cihazını da içeren American Airlines uçağına ait iki kara kutu inceleme altına alındı.