İtalya'da kan donduran cinayet! Abisini canice katletti

04 Temmuz 2024 16:41 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:57

İtalya'nın güneyindeki Benevento kasabası yakınlarındaki Panarano köyünde 57 yaşındaki kardeşiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki bir adam uykusunda kardeşi tarafından akıl almaz bir şekilde öldürüldü.

İki kardeş tartışıyordu ve birkaç saat sonra 57 yaşındaki Benito talihsiz abisinin kafasını keserek öldürdü. Ardından da kafasını kaldıkları evin balkonundan aşağı attı.

Dehşet verici cinayetin ardından 57 yaşındaki kadın tam bir şaşkınlık içinde komşu evin zilini çalarak güvenlik güçlerinin çağırılmasını istedi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Fail yerel polis karakoluna götürüldü ve burada suçunu kabul etti.

Kurban, kısa bir süre önce emekli olduktan ve eşinin ölümünden sonra, arkadaşlarının da teyit etmesiyle, huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirebilmek umuduyla doğduğu köye dönmeye karar vermişti.